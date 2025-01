Auch 2025 möchten wieder viele Bürger per Briefwahl abstimmen. Hier erfahren Sie, ab wann Sie die Unterlagen beantragen können.

Lukas Böhl 07.01.2025 - 11:04 Uhr

Die Briefwahl kann laut der Bundeswahlleiterin bereits ab sofort für die Bundestagswahl beantragt werden. Der Eingang der Wahlbenachrichtigung, die spätestens am 2. Februar eintreffen sollte, muss nicht abgewartet werden. Ohne die Wahlbenachrichtigung können Sie die Briefwahl in der Regel online bei der Gemeinde beantragen, in der Sie gemeldet sind.