 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Landkreis Göppingen

  6. Wahlsieger Oliver Marzian kann sein Amt antreten

Wahlanfechtung abgewiesen Wahlsieger Oliver Marzian kann sein Amt antreten

Wahlanfechtung abgewiesen: Wahlsieger Oliver Marzian kann sein Amt antreten
1
Das Ergebnis der Eislinger OB-Wahl wird rechtskräftig. Der Einspruch von Anja Sauer wurde zurückgewiesen. Foto: Giacinto Carlucci

Die von der Eislinger OB-Wahl-Kandidatin Anja Sauer genannten Gründe sind „unzulässig und unbegründet“, sagt das Regierungspräsidium. Sauer verzichtet auf Rechtsmittel.

Das Regierungspräsidium (RP) Stuttgart hat die Wahlanfechtung gegen die Eislinger Oberbürgermeisterwahl zurückgewiesen. Der Einspruch, den die unterlegene Kandidatin Anja Sauer eingelegt hatte, sei „in weiten Teilen unzulässig und unbegründet“, teilt das RP in einer Pressemitteilung mit. Da Anja Sauer daraufhin angekündigt hat, sie werde die Entscheidung akzeptieren, steht Oliver Marzians Amtsantritt als neuer OB von Eislingen nichts mehr im Wege. Seine Amtszeit beginnt am 1. Juni.​

 

Sauer, die bei der Stichwahl ums OB-Amt mit 48,2 Prozent der Stimmen knapp gescheitert ist, hätte auch die Möglichkeit zu einer vierwöchigen Prüfung der RP-Entscheidung und dann vor dem Verwaltungsgericht zu klagen. Sie respektiere die Entscheidung, bedaure sie aber, da sie in einzelnen Punkten weiterhin eine „abweichende rechtliche Einschätzung“ vertrete, schreibt Sauer. Sie werde aber „keine weiteren rechtlichen Schritte einleiten“.

Anja Sauers Rückzug als ein „Zeichen von Größe“

Sie sei am Mittwochabend von ihrem Rechtsanwalt über die Ablehnung der Anfechtung informiert worden, schreibt Sauer. Ihr Ziel sei gewesen, „Vorgänge einer unabhängigen rechtlichen Bewertung zuzuführen“. Sie sehe in dem Verzicht auf weitere Rechtsmittel gegenüber der Stadt Eislingen „als einen respektvollen Umgang meinerseits; wie es gestern Abend O. Marzian bereits richtig kommentiert hat“. Marzian hatte am Mittwoch auf Instagram geschrieben: Der Rückzug sei „ein starkes Zeichen von Größe und Verantwortung“.​

Im Verfahren hatte Sauer die Verletzung „ihrer eigenen Rechte als Bewerberin“ geltend machen müssen. Dieser Vorwurf war jedoch unbegründet, teilt das RP mit. Sie hatte aber auch eher allgemeine Verstöße vorgebracht. Dieser Teil des Einspruchs war aber laut RP „unzulässig“. Denn diesem Einspruch hätten laut Kommunalwahlgesetz mindestens 100 Wahlberechtigte beitreten müssen. Da dies nicht der Fall war, ist dieser Teil des Einspruchs unzulässig.

Vorwurf: Versandmaterial und Etiketten des Rathauses verwendet

Sauer hatte Vorwürfe gegen die örtliche Zeitung und die Stadt Eislingen erhoben. Die Zeitung habe nicht neutral „über einen ihr zulasten gelegten Verstoß gegen die Transparenzverordnung im Wahlkampf berichtet“, hat Sauer laut RP moniert. Auf den möglichen Verstoß sei die Zeitung durch die Stadt hingewiesen worden, habe Sauer behauptet. Dagegen unterstreicht das Regierungspräsidium: „Nach unserer Prüfung ließen sich die Vorwürfe jedoch nicht bestätigen. Es konnten keine Verstöße gegen die Kommunalwahlordnung festgestellt werden.“​

Zudem war Marzian vorgeworfen worden, er habe die erforderliche Trennung zwischen seinem Wahlkampf und seiner Tätigkeit als Angestellter der Stadt Eislingen verletzt. Auch das hat sich laut RP nicht bestätigt. Nach Informationen unserer Zeitung ist Marzian vorgeworfen worden, im Wahlkampf Versandmaterial und Etiketten des Rathauses verwendet zu haben. Den Vorwurf habe er mit dem Vorlegen von Belegen für den Einkauf des Materials entkräften können, erklärt Marzian.

Sauer hatte auch Beschaffenheit der Stimmzettel bemängelt

Beim Einspruch spielte auch der Brand eines Mehrfamilienhauses am Kronenplatz am Stichwahlsonntag , 22. März, eine Rolle. Sauer, die den dortigen Wahlbezirk „Stadthalle“ gewonnen hat, argumentiert, dass wegen des Brandes die Wahlbeteiligung geringer ausgefallen sei. Tatsächlich gehört das Umfeld der Stadthalle zu den Bezirken mit geringer Wahlbeteiligung. Dies war aber auch beim ersten Wahlgang am 8. März der Fall. Damals war der Abstand zur Gesamt-Wahlbeteiligung in Eislingen sogar etwas größer als bei der Stichwahl. Das RP stellt nun fest: „Jedoch war der Zugang zum Wahllokal durchgehend möglich, was dazu führte, dass kein Verstoß gegen Wahlvorschriften festgestellt werden konnte“. Zudem hat die Kandidatin die Beschaffenheit der Stimmzettel bemängelt. Die Stadt hatte den Druck der Zettel bei der üblichen Druckerei in Auftrag gegeben. Das RP hat die Stimmzettel geprüft und stellt fest, dass sie „der ordnungsgemäßen und üblichen Beschaffenheit entsprachen“.

Unsere Empfehlung für Sie

Nach der Stichwahl in Eislingen: Sauer ficht die Oberbürgermeisterwahl an

Nach der Stichwahl in Eislingen Sauer ficht die Oberbürgermeisterwahl an

Nach der knappen Wahlniederlage in Eislingen möchte Anja Sauer das Ergebnis so nicht stehen lassen – sie fühlt sich verpflichtet, sich für rechtsstaatliche Prinzipien einzusetzen.

Der gewählte OB Oliver Marzian erklärte, er sei „sehr erleichtert über diese Entscheidung“. Die Wahlprüfungsbehörde habe unabhängig und zügig bestätigt, dass keine Wahlfehler vorliegen. „Die Wahl ist gültig.“ Damit sei klar: „Alle Vorwürfe und Spekulationen – auch gegen meine Person – waren haltlos.“ Marzian stellt fest, dass ein langer Wahlkampf endlich ein Ende finden müsse, „damit wir uns mit voller Kraft den echten Aufgaben und Herausforderungen widmen können“. Die Stadt verdiene es, dass der gewählte Wille der Bürgerinnen und Bürger jetzt umgesetzt wird. Sauer kündigt an, sie richte „ihren Fokus nun wieder vollständig auf meine Aufgaben als Bürgermeisterin der Gemeinde Römerstein, die ich mit großer Verantwortung und Respekt wahrnehme“, schreibt Sauer.​

OB Heininger wird Amtszeit nicht verlängern

Vertretungsfall
 Oberbürgermeister Klaus Heininger geht am 31. Mai in den Ruhestand. Oliver Marzian kommt am 1. Juni offiziell ins Amt. Wäre das Anfechtungsverfahren bis dahin nicht beendet, müsste er nach Gemeinderatsbeschluss als OB „bestellt“ werden. Er hätte dann kein Stimmrecht im Gemeinderat. Die Stadträte sollen ihm gegenüber aber signalisiert haben, ihn gegebenenfalls zu bestellen.

Klare Haltung
Die Variante, dass OB Heininger die Amtsgeschäfte weiterführt, hat Heininger selbst vom Tisch genommen: „Ich habe schriftlich erklärt, dass ich meine Amtszeit nicht verlängern werde.“ Er wolle seine Pläne für den Ruhestand nicht durcheinanderbringen. Zudem arbeite sein gewählter Nachfolger schon im Eislinger Rathaus.

Weitere Themen

Schwerer Unfall im Kreis Böblingen: Motorräder stoßen zusammen – zwei Schwerverletzte

Schwerer Unfall im Kreis Böblingen Motorräder stoßen zusammen – zwei Schwerverletzte

Zwei Motorradfahrer sind bei einem Zusammenstoß zwischen Gärtringen und Aidlingen schwer verletzt worden. Die Straße musste gesperrt werden.
Von Julia Hawener
Geislingen an der Steige: Unbekannte laden Müllberg im Wald ab – Polizei sucht Zeugen

Geislingen an der Steige Unbekannte laden Müllberg im Wald ab – Polizei sucht Zeugen

Eine Spaziergängerin entdeckt am Mittwoch in einem Wald im Kreis Göppingen einen Müllberg. Die Polizei ermittelt nun wegen einer Umweltstraftat und sucht Zeugen.
Von Annika Mayer
Tanz-Tour im Kreis Göppingen: Filstal wird zur Bühne für Tanzprojekt

Tanz-Tour im Kreis Göppingen Filstal wird zur Bühne für Tanzprojekt

In Göppingen, Eislingen, Salach und Süßen tanzen lokale Gruppen gemeinsam mit Profis im öffentlichen Raum und auf Industriearealen. Das Projekt heißt „Tanz-Land-Fluss“.
Von Iris Ruoss
Vorbereitung auf die Saison: Die Freibadsaison wird rauchfrei

Vorbereitung auf die Saison Die Freibadsaison wird rauchfrei

In den Bädern im Landkreis Göppingen laufen die Vorbereitungen auf den Sommer auf Hochtouren – in manchen Bädern gibt es in diesem Sommer Neuerungen.
Von Arnd Woletz
Göppingen: Das „Freizi“ bleibt erhalten​

Göppingen Das „Freizi“ bleibt erhalten​

Weil die Stadt Göppingen teilweise für die Kürzungen des Landkreises bei der Jugendarbeit einspringt, bleibt der Jugendtreff im Bergfeld nun doch erhalten. ​
Von Arnd Woletz
Schulsozialarbeit in Göppingen: Eltern und Rektoren empört

Schulsozialarbeit in Göppingen Eltern und Rektoren empört

Der Göppinger Gemeinderat hat es mit hauchdünner Mehrheit abgelehnt, die wegbrechenden Zuschüsse des Landkreises bei der Schulsozialarbeit auszubügeln.
Von Arnd Woletz
Finanzloch bei Göppinger Verein: Kulturkreis will Ex-Vorsitzenden auf Schadenersatz verklagen

Finanzloch bei Göppinger Verein Kulturkreis will Ex-Vorsitzenden auf Schadenersatz verklagen

Der Vorstand des Kulturkreises Göppingen wirft seinem Ex-Vorsitzenden vor, dem Verein einen Schaden in Höhe von 120.000 Euro zugefügt zu haben. Dieser weist die Vorwürfe zurück.
Von Helge Thiele
Albershausen: Erst ein Knall, dann brennen vier Autos​

Albershausen Erst ein Knall, dann brennen vier Autos​

Hoher Schaden ist in der Nacht auf Donnerstag bei einem Feuer in Albershausen entstanden. Die Polizei ermittelt in Richtung Brandstiftung.
Von Kerstin Auernhammer
Tödlicher Unfall in Göppingen: Auto prallt gegen Brückenpfeiler – 56-jähriger Fahrer stirbt

Tödlicher Unfall in Göppingen Auto prallt gegen Brückenpfeiler – 56-jähriger Fahrer stirbt

In Göppingen ist ein Autofahrer in der Nacht zum Freitag mit seinem Wagen gegen einen Brückenpfeiler geprallt und gestorben. Die Eichertstraße ist derzeit noch voll gesperrt.
Von Julia Hawener
Sauerwasser im Kreis Göppingenn: Sauerbrunnen bald wieder komplett

Sauerwasser im Kreis Göppingenn Sauerbrunnen bald wieder komplett

Der traditionsreiche Sauerwasserbrunnen am Göppinger Christophsbad hat eine zweijährige Durststrecke hinter sich. Nun soll er bald wieder sprudeln.
Von Arnd Woletz
Weitere Artikel zu Eislingen OB-Wahl
 
 