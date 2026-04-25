Wahlanfechtung abgewiesen Wahlsieger Oliver Marzian kann sein Amt antreten
Die von der Eislinger OB-Wahl-Kandidatin Anja Sauer genannten Gründe sind „unzulässig und unbegründet“, sagt das Regierungspräsidium. Sauer verzichtet auf Rechtsmittel.
Die von der Eislinger OB-Wahl-Kandidatin Anja Sauer genannten Gründe sind „unzulässig und unbegründet“, sagt das Regierungspräsidium. Sauer verzichtet auf Rechtsmittel.
Das Regierungspräsidium (RP) Stuttgart hat die Wahlanfechtung gegen die Eislinger Oberbürgermeisterwahl zurückgewiesen. Der Einspruch, den die unterlegene Kandidatin Anja Sauer eingelegt hatte, sei „in weiten Teilen unzulässig und unbegründet“, teilt das RP in einer Pressemitteilung mit. Da Anja Sauer daraufhin angekündigt hat, sie werde die Entscheidung akzeptieren, steht Oliver Marzians Amtsantritt als neuer OB von Eislingen nichts mehr im Wege. Seine Amtszeit beginnt am 1. Juni.