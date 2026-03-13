Wahlkampf in Gemmrigheim: „Das passt zu mir“ – Marbacher Stadträtin will Bürgermeisterin werden

 
1
Swantje Hammer strebt zu neuen Ufern, möchte aus dem Finanzamt in Ludwigsburg an die Spitze des Rathauses von Gemmrigheim wechseln. Foto: Florian Gerlach

Swantje Hammer aus Marbach kandidiert als Rathauschefin in Gemmrigheim (Kreis Ludwigsburg). Punkten will die Finanzwirtin auch mit ihrer Wirtschaftskompetenz.

Der amtierende Gemmrigheimer Bürgermeister Jörg Frauhammer hat schon vor Monaten signalisiert, für eine weitere Amtszeit nicht zur Verfügung zu stehen. Früh hat im Januar mit dem Affalterbacher Hauptamtsleiter Mario Dittmann der erste Bewerber auf Frauhammers Nachfolge seinen Hut in den Ring geworfen. Nun ist klar, dass die Wahl am 26. April für Dittmann kein Selbstläufer wird. Die Marbacher Stadträtin Swantje Hammer möchte künftig ebenfalls den Takt in Gemmrigheim vorgeben. Die 45-Jährige hat am Freitagmorgen ihre Unterlagen im Rathaus eingereicht.

 

Sie habe schon als Jugendliche das Ziel im Hinterkopf gehabt, irgendwann einmal Bürgermeisterin zu werden, sagt die Diplom-Finanzwirtin. Nun sei die Zeit reif, diesen Wunsch in die Tat umzusetzen. Die vier Kinder zwischen zehn und 19 Jahren seien aus dem Gröbsten raus. In den vergangenen Wochen habe sie viele Gespräche in Gemmrigheim geführt und dabei „viel Herzlichkeit und eine große Offenheit erlebt“, erklärt Hammer. Die Resonanz aus der Bevölkerung habe sie in ihrem Entschluss bestärkt, sich dort zu bewerben. Gemmrigheim sei ein Ort „mit unverwechselbarem Charakter, eingebettet zwischen Weinbergen, Wald und dem Neckar“, schwärmt sie.

Kandidatin möchte sich um die lokale Wirtschaft bemühen

Zudem werde in der Gemeinde ehrenamtlich eine Menge bewegt. Die Kommune habe mehr Vereinsmitglieder als Einwohner. „Das ist auch das, was mich widerspiegelt und wo ich mich wiederfinde. Das passt zu mir“, sagt Hammer, die selbst in verschiedener Weise in Ehrenämtern engagiert ist.

Beruflich ist sie im Finanzamt in Ludwigsburg tätig. Ihre Wirtschaftskompetenz aus dem Job wolle sie „in den Dienst der Gemeinde stellen“, betont sie. „Ich möchte mich gerade auch um die lokale Wirtschaft bemühen und mutige Wege beschreiten, um Gemmrigheim auf der Basis seiner besonderen Identität in die Zukunft zu führen“, erklärt Hammer.

Swantje Hammer vertritt im Marbacher Gemeinderat die Farben der CDU, ist aber kein Mitglied bei den Christdemokraten und parteilos. Sie stellt zudem klar, dass Kommunalpolitik für sie keine Parteipolitik sei.

Bei zwei Bewerbern muss es nicht bleiben

Dass sie nicht alleine um den Posten kandidiert, sondern mit Mario Dittmann Konkurrenz hat, ficht sie nicht an und habe keinen Einfluss auf ihre Entscheidung gehabt. Sie sei in den vergangenen beiden Jahren mehrfach von verschiedenen Seiten angesprochen worden, ob sie ihre Zukunft nicht im Chefsessel eines Rathauses sehe. „Und ich habe jetzt Lust darauf und das Gefühl, dass die Leute in Gemmrigheim und die Gemeinde auch zu mir passen“, erklärt sie.

Stand Freitagmorgen, 13. März, sind Swantje Hammer und Mario Dittmann die einzigen Kandidaten bei der Bürgermeisterwahl in Gemmrigheim. Das könnte sich aber noch ändern. Bewerbungsschluss ist am 30. März um 18 Uhr.

Von Christian Kempf
