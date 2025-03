Es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen, entsprechend knapp fiel bei der Abstimmung im Kulturhaus in Sachsenheim das Ergebnis aus: Mit 36 zu 33 Stimmen setzte sich beim Nominierungsabend der Grünen für den Landtagswahlkreis Vaihingen Meike Günter aus Vaihingen/Enz gegen Frank Straile, Rechtsanwalt aus Gerlingen, durch. Die persönliche Referentin und Büroleiterin von Verkehrsminister Winfried Hermann ist 51 Jahre alt, studierte Sozialwesen und Sozialwirtschaft und ist seit dem Jahr 2018 bei den Grünen auch beruflich aktiv.

Ihre Freude über die Nominierung als Landtagskandidatin ist groß. „Ich bin sehr dankbar über das Vertrauen und jede einzelne Stimme“, sagt Meike Günter. Gemeinsam mit Ulrich Steller, ihrem Zweitkandidaten aus Ditzingen, blicke sie voller Zuversicht auf den anstehenden Landtagswahlkampf. „Wir Grünen wollen bei der Landtagswahl wieder stärkste Kraft werden. Mit Cem Özdemir haben wir den perfekten Kandidaten als zukünftigen Ministerpräsidenten.“ Sie selbst wolle im Wahlkreis Vaihingen das Direktmandat verteidigen und sich für Natur- und Umweltschutz, soziale Gerechtigkeit und Teilhabe einsetzen. Die Menschen, schreibt sie in ihrer Bewerbung, stünden dabei immer für sie im Fokus. Sie sei auf allen Ebenen „bestens vernetzt“, betont Meike Günter außerdem.

Lesen Sie auch

„Nächster Meilenstein“ steht im Mai an

Wie es nun für die Mutter von zwei Töchtern weitergeht? Zunächst stehe der berufliche Alltag im Landtag und ihr Ehrenamt im Ortsvorstand der Grünen in Vaihingen an. Ende Mai folge der nächste Meilenstein mit der Listenaufstellung von Bündnis 90/Die Grünen Baden-Württemberg in Heidenheim. „Nach diesem Zeitpunkt gilt es dann in die Vorbereitungen für den anstehenden Landtagswahlkampf einzusteigen“, sagt Meike Günter, die auch freiberufliche Trainerin und Systemische Coachin ist. Sie war unter anderem zuvor als Kreisgeschäftsführerin bei den Grünen in Stuttgart tätig und arbeitete als persönliche Referentin und Büroleiterin bei Fadime Tuncer im Landtag.

Meike Günter ist für den Wahlkreis Vaihingen die Landtagskandidatin der Grünen. Foto: privat

Der langjährige Abgeordnete Markus Rösler zieht sich zurück. Vor Kurzem hat der 63-Jährige mitgeteilt, bei der Landtagswahl im Frühjahr 2026 nicht mehr antreten zu wollen. Der Finanz- und Naturschutzexperte der Fraktion erklärt seine Entscheidung mit gesundheitlichen Einschränkungen – mit „massiven und offensichtlich nicht lösbaren Schlafproblemen“. Seit dem Jahr 2011 gehört Markus Rösler dem Landtag an. Und will sich nach eigener Aussage nun für Meike Günter stark machen. In einer Pressemitteilung gratuliert Markus Rösler der frisch gekürten Landtagskandidatin nicht nur.

„Engagierte Unterstützung“ für die Siegerin

„Wir können uns glücklich schätzen, gleich zwei so hochqualifizierte Bewerber für meine Nachfolge in unseren Reihen zu haben“, sagt Markus Rösler. Beide Kandidaten seien in ihren Ortsverbänden vorbildlich aktiv und berufserfahren. Er habe daher zuvor auch beiden Kandidaten seine „engagierte Unterstützung“ für den Fall der Wahl zugesagt. Jetzt gehe es darum, die Kandidatin Meike Günter möglichst weit vorne auf der Landesliste zu platzieren. „Unabhängig davon werden wir Grüne im Wahlkreis Vaihingen/ Enz gemeinsam für die Wiederholung meines Direktmandates und damit für möglichst viele Erststimmen für Meike Günter kämpfen.“

An diesem Freitag, 14. März, wird in Hemmingen der oder die CDU-Bewerber/in für die Landtagswahl im Wahlkreis Vaihingen nominiert. Zur Wahl stellen sich Konrad Epple aus Ditzingen und Annkatrin Gittinger aus Vaihingen/Enz. Die Wahlkreismitgliederversammlung mit Nominierung beginnt um 19 Uhr in der Gemeinschaftshalle.

Im Frühjahr kommenden Jahres wird gewählt

Zum Wahlkreis Vaihingen gehören insgesamt zwölf Kommunen im Landkreis Ludwigsburg. Neben Hemmingen ist das unter anderem Ditzingen, Gerlingen und Korntal-Münchingen. Die Landtagswahl findet im Frühjahr kommenden Jahres statt. Einen genauen Termin gibt es noch nicht.