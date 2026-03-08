Bei Grillgemüse-Wraps, Weißwein und Gratis-Tattoos bejubeln die Grünen ihr Ergebnis in der Staatsgalerie. Zwischendurch stiehlt Kretschmann Özdemir die Show.
08.03.2026 - 21:17 Uhr
Statt eines roten Teppichs, ist es der ikonische grüne Noppen-Boden der Staatsgalerie Stuttgart, über den Cem Özdemir unter großem Jubel auf der Wahlparty seiner Partei eintrifft – oder vielmehr nach vorn auf die Bühne zu Winfried Hermann und Theresa Schopper zu schweben scheint. Getragen von einer Welle der Euphorie ob dieses Ergebnisses von voraussichtlich mehr als 30 Prozent und begleitet von Fans, die Schals mit 2Ö26 in die Luft halten.