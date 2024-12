Der Stuttgarter Fernsehturm zieht die Blicke auf sich – an diesem 10. Dezember ganz besonders. Denn das Wahrzeichen der Stadt erstrahlt in Orange. Damit verbindet sich ein politisches und gesellschaftliches Anliegen.

Jan Sellner 10.12.2024 - 13:16 Uhr

Der Fernsehturm in Orange. Was hat das zu bedeuten? Die Antwort liefert der Südwestrundfunk (SWR), dem der Turm gehört. Er setzt „damit ein Zeichen gegen gegen die alltägliche Gewalt an Frauen, Mädchen und queeren Personen“. „Wie bereits zum Start der Uno-Kampagne ,Orange the world‘ am 25. November, dem Internationalen Tag zur Beendigung der Gewalt gegen Frauen, wird auch am 10. Dezember, dem Internationalen Tag der Menschenrechte, der Turmkorb in den Abend- und Nachtstunden orange leuchten“, teilte der Sender mit.