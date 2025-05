Schalltechnische Untersuchungen hatten ergeben, dass die Wand aus Lärchenkernholz im Waiblinger Stadtteil Beinstein zwingend erforderlich ist.

Dirk Herrmann 07.05.2025 - 09:00 Uhr

Was für eine imposante Erscheinung auf der anderen Seite der Straße: Gefühlt 120 Meter lang und sieben Meter hoch ist die neue Holzwand, die im Waiblinger Stadtteil Beinstein (Rems-Murr-Kreis) in die Breite und Höhe gewachsen ist. Damit erscheint sie wuchtiger als sie mit 100 Metern Länge und fünf Metern Höhe tatsächlich ist. Die Anwohner in der Straße Am Sportplatz haben sich angesichts der mehrmonatigen Bauzeit an den Anblick sicher schon gewöhnt. Spaziergänger und Radfahrer registrieren allerdings mit gewisser Verblüffung diese Dimensionen.