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Waldheime in Stuttgart Wie politisch sind Waldheime noch?

Waldheime in Stuttgart: Wie politisch sind Waldheime noch?
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Dogan und Binnaz Altuner (links) sind die Pächter des Waldheim Raichbergs (rechts oben). Ilse Kestin, Philipp Vollrath und Marlis Köbele (rechts unten, von links) gehören zum Vorstand des Vereins Waldheim Gaisburg Foto: privat, Lichtgut/Ferdinando Iannone

Die Waldheime Raichberg und Gaisburg haben eine gemeinsame Vergangenheit, sind aber unabhängig voneinander. Politisch haben sie früher eine große Rolle gespielt – wie ist das heute?

Waldheime haben in Stuttgart eine lange Tradition. Entstanden Anfang des 20. Jahrhunderts durch die Arbeiterschaft, dienten sie damals vor allem als Naherholungsgebiete. Die Arbeiter sollten der stickigen Luft im Kessel und den prekären Wohnverhältnissen zumindest am Wochenende für einige Stunden entkommen. Aber auch politisch waren und sind sie noch immer von Bedeutung. So besteht etwa eine enge Verbindung zu Parteien, Gewerkschaften und der Friedensbewegung.

 

Hoch oben in den Wäldern des Stuttgarter Ostens gelegen trennen die Waldheime Raichberg und Gaisburg nur etwa 100 Meter. Dass die beiden so eng beieinander liegen, hat einen Grund. Das sozialdemokratische Waldheim Raichberg wurde 1932 gegründet und ging aus dem kommunistisch geprägten Waldheim Gaisburg hervor. Zur Abspaltung kam es in Folge von Konflikten in der Arbeiterbewegung.

Heute werden die beiden Gaststätten von Pächterfamilien betrieben, hinter ihnen stehen Vereine. Dogan und Binnaz Altuner sind seit über 20 Jahren die Pächter des Waldheim Raichberg. Das Haus gehört dem Verein Waldheim Raichberg, dessen Träger die SPD Stuttgart Ost ist.

Der politische Hintergrund des Waldheim Raichberg war bereits damals deutlich. „Hier haben sich die Sozialdemokraten getroffen“, erzählt der Pächter Dogan Altuner. „Wenn es eine Kundgebung gab, dann haben sie hier Plakate beklebt.“

SPD-Veranstaltungen im Waldheim Raichberg

Und diese Verbindung ist bis heute sichtbar. Regelmäßig finden hier Veranstaltungen vom SPD-Ortsverein statt. „Das Waldheim Raichberg ist nach wie vor Begegnungs- und Sitzungsort der SPD Stuttgart Ost und anderen Organisationsstrukturen der SPD in Stuttgart“, sagt Claus Beneld, Ehrenvorsitzender des Vereins Waldheim Raichberg.

Neben der SPD haben hier die Grünen ihr Frühlingsfest und den Wahlsieg gefeiert. Gewerkschaften und Firmen halten hier regelmäßig ihre Tagungen ab, private Feiern finden ebenso statt.

Im Waldheim Raichberg finden regelmäßig Veranstaltungen der SPD statt. Foto: privat

Prominente Gäste waren schon vor Ort, wie Pächter Dogan Altuner erzählt. Unter anderem stattete der frühere deutsche Bundeskanzler Willy Brandt dem Waldheim einen Besuch ab. Zu den heutigen Stammgästen würden die Grünen-Politiker Cem Özdemir, Muhterem Aras und Winfried Hermann sowie die SPD-Landtagsabgeordnete Katrin Steinhülb-Joos zählen.

Auch Waldheim Gaisburg noch politisch bedeutsam

Während das Waldheim Raichberg aus einer Abspaltung heraus entstand, reicht die Geschichte des Waldheim Gaisburg noch weiter zurück – aber auch hier zeigt sich, welche politische Relevanz noch vorliegt.

1911 eröffnete die Politikerin und Friedensaktivistin Clara Zetkin das Waldheim Gaisburg. Die Arbeitervereine aus Gaisburg hatten sich zusammengeschlossen, um das Haus zu erbauen.

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Friedrich Westmeyer war ein Kämpfer für Frieden und soziale Gerechtigkeit. Er gründete unter anderem die Waldheime in Heslach, Sillenbuch und Gaisburg. Am 14. Januar findet am Marienplatz eine Gedenkveranstaltung zum 150. Geburtstag des SPD-Politikers statt.

Von außen springt den Besuchern direkt eine politische Botschaft ins Auge: „Aufstehen gegen Rechte Hetze und Gewalt!“ heißt es auf einem Banner unmittelbar neben dem Eingang. Der politische Hintergrund wird auch durch den Beinamen „Friedrich-Westmeyer-Haus“ deutlich. Der Titel ist eine Hommage an den Politiker und Begründer der Waldheim-Idee in Stuttgart.

Früher habe Politik hier eine große Rolle gespielt, sagt Ilse Kestin, Vorstandsmitglied des Vereins Waldheim Gaisburg. „Die Veranstaltungen, die hier durchweg stattfanden, waren über Jahrzehnte von linker Politik geprägt.“ Das Waldheim sei „ein Treffpunkt für Menschen, Gruppen und Initiativen, die für Frieden, soziale Gerechtigkeit, intakte Natur, saubere Umwelt, Demokratie und Solidarität eintreten“, erklärt sie. So sei beispielsweise der Liedermacher, Schriftsteller und Rechtsanwalt Franz-Josef Degenhardt hier über Jahre hinweg aufgetreten.

Politische und kulturelle Veranstaltungen

Mittlerweile hat das allerdings – auch pandemiebedingt – nachgelassen, parteipolitische Veranstaltungen fänden nicht mehr statt. Allerdings veranstaltet der Verein alljährlich zum Tag der Arbeit am 1. Mai ein Event.

Das Waldheim Gaisburg pflegt aber auch Beziehungen zu der deutsch-kubanischen Freundschaftsgesellschaft. Das wird auch durch Bilder, die im Gastraum hängen, erkennbar. Eines zeigt den Revolutionär und ehemaligen Industrieminister Kubas, Ernesto Che Guevara.

An einer Fassade des Waldheim Gaisburg ist ein auffälliges Gemälde von Adam und Eva zu sehen. Foto: Ferdinando Iannone

Wie das Waldheim Raichberg lebt auch das Gaisburg heute von Kulturveranstaltungen. Die Gäste sind daher nicht mehr nur politisch engagiert, laut Ilse Kestin sei das Publikum mittlerweile gemischt.

Das Verhältnis zwischen den beiden Waldheimen habe sich inzwischen entschärft, Claus Beneld bezeichnet es als „sehr entspannt“. „Eine Konkurrenz der Waldheime im klassischen Sinne sehen wir heute weder auf politischer, noch auf gastronomischer Seite“, sagt der Ehrenvorsitzende des Waldheim Raichberg Vereins. Von Seiten des Gaisburg-Vereins gebe es sogar Überlegungen für eine Zusammenarbeit über den logistischen und gastronomischen Aspekt hinweg. Es habe bereits erste Gespräche gegeben, allerdings noch keine konkreten Ergebnisse. „Ich glaube, die älteren Personen, bei denen die Konflikte hauptsächlich entstanden sind, sind mittlerweile nicht mehr da“, sieht Philipp Vollrath, ebenfalls Vorstandsmitglied, einen Grund für die entspanntere Situation.

Waldheim Gaisburg = Kommunisten-Waldheim?

Mit dem Waldheim Raichberg ist man sich in diesem Punkt einig: es handelt sich immer noch um einen politischen Ort. „Wenn man irgendwo in Stuttgart nach dem Waldheim Gaisburg fragt, sagen 80 Prozent, ob man das Kommunisten-Waldheim meint“, erzählt Philipp Vollrath. „Das ist schon über die Geschichte etabliert.“

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