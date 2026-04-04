Waldheime in Stuttgart Wie politisch sind Waldheime noch?
Die Waldheime Raichberg und Gaisburg haben eine gemeinsame Vergangenheit, sind aber unabhängig voneinander. Politisch haben sie früher eine große Rolle gespielt – wie ist das heute?
Die Waldheime Raichberg und Gaisburg haben eine gemeinsame Vergangenheit, sind aber unabhängig voneinander. Politisch haben sie früher eine große Rolle gespielt – wie ist das heute?
Waldheime haben in Stuttgart eine lange Tradition. Entstanden Anfang des 20. Jahrhunderts durch die Arbeiterschaft, dienten sie damals vor allem als Naherholungsgebiete. Die Arbeiter sollten der stickigen Luft im Kessel und den prekären Wohnverhältnissen zumindest am Wochenende für einige Stunden entkommen. Aber auch politisch waren und sind sie noch immer von Bedeutung. So besteht etwa eine enge Verbindung zu Parteien, Gewerkschaften und der Friedensbewegung.