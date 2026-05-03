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  6. Einer kürzt beim Halbmarathon ab – der OB war’s nicht

Waldmeisterlauf Warmbronn Einer kürzt beim Halbmarathon ab – der OB war’s nicht

Waldmeisterlauf Warmbronn: Einer kürzt beim Halbmarathon ab – der OB war’s nicht
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Der Waldmeisterlauf – seit jeher eine Veranstaltung für Groß und Klein. Foto: Andreas Gorr

Zum 50. Jubiläum setzt das Laufevent der Spvgg Warmbronn eine besondere Marke. Oberbürgermeister Tobias Degode wäre gerne gestartet, kann jedoch nur zuschauen.

Leonberg: Flemming Nave (nave)

Für Tobias Degode hat es nicht gereicht. Der Leonberger OB hatte im Rahmen der Sportlerehrung verkündet, gern beim 50. Waldmeisterlauf der Spvgg Warmbronn mitzulaufen, dabei aber auch auf eine Verletzung von einem Termin mit den Warmbronner Waldkickern verwiesen, die letztlich eine aktive Teilnahme des Rathauschefs verhinderte. Dennoch besuchte Degode die Veranstaltung als Zuschauer.

 

Dafür gab es einen anderen besonderen Teilnehmer. Tobias Sauter, ehemaliger Elite-Marathonläufer, der seine Laufkarriere in Leonberg begann, nahm spontan am 10-Kilometer-Lauf teil, den er bereits in der Vergangenheit mehrfach gewinnen konnte.

Beinahe knackt der Waldmeisterlauf seine Bestmarke

Insgesamt liefen fast 1800 Teilnehmer beim Jubiläum mit, nach der Corona-Pause ein Rekord für die Spvgg Warmbronn und nur knapp hinter dem Allzeithoch aus den 1990ern. Besonders die Schülerläufe fielen ins Gewicht. Katharina Dickhoff, Vorstand für Öffentlichkeitsarbeit, hob das regelmäßig angebotene Schülertraining hervor.

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Die Teilnehmerzahl und das 50-jährige Bestehen macht auch Alfred Thaler besonders stolz, der Vereinsvorstand und Leiter des Lauf-Teams sagte: „Das ganze Dorf ist mit im Boot, es ist ein Stück Identität.“ Sein persönliches Highlight war der Jubiläumsfestakt am Vorabend des Laufs.

Die Stadt steht hinter der Veranstaltung

Auch von Seiten der Stadt gab es warme Worte. Florian Streib, Amtsleiter für Kultur und Sport, lobte: „Kompliment an den Verein, was sie hier auf die Beine stellen.“ Insgesamt ist die Veranstaltung gelungen, bis auf einen disqualifizierten Abkürzer beim Halbmarathon gab es keine Zwischenfälle.

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