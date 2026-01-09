Nach jahrelanger Pause ist die Sternwarte der Freien Waldorfschule Engelberg wieder in Betrieb – nicht nur für Schüler. Die Wiedereröffnung wird am Sonntag, 25. Januar, gefeiert.

Bis zum Mond und noch viel weiter. Nach mehreren Jahren Stillstand nimmt die Sternwarte der Freie Waldorfschule Engelberg in Winterbach (Rems-Murr-Kreis) wieder ihren Betrieb auf. Das Observatorium auf dem Engelberg ist nach umfassender Sanierung erneut zugänglich – nicht nur für Schülerinnen und Schüler, sondern auch für Familien und interessierte Menschen aus dem Remstal, teilt die Schule mit.

Ein besonderes pädagogisches Angebot Nur wenige Schulen in Deutschland verfügen über eine eigene Sternwarte. Am Engelberg gilt sie als fester Bestandteil des Unterrichtskonzepts. Neben Beobachtungen am Teleskop gehören eine monatlich wechselnde astronomische Infotafel sowie Modelle und Materialien zum Angebot. Mit der Wiedereröffnung steht nun wieder ein außergewöhnlicher Lern- und Beobachtungsort zur Verfügung.

Zwei Jahre Sanierung und ein neues Teleskop

Der Wiederinbetriebnahme gingen gut zwei Jahre Vorbereitung voraus. Möglich wurde das Projekt durch Cord Florian Bonatz, der gemeinsam mit einem ehrenamtlichen Team aus Eltern und Lehrkräften sowie mit Unterstützung von Spenderinnen und Spendern die Sternwarte erneuerte. Bis November 2025 wurde das Gebäude restauriert, repariert und technisch modernisiert.

Das historische Hauptinstrument, ein 15-Zentimeter-Coudé-Refraktor aus dem Jahr 1968, ließ sich trotz intensiver Bemühungen nicht mehr funktionsfähig machen. Stattdessen konnte ein neues Hauptteleskop angeschafft werden: ein Celestron C14 XLT Schmidt-Cassegrain, ein leistungsstarkes Spiegelteleskop im Wert von rund 16.000 Euro. Die Eva-und-Kurt-Schneider-Stiftung unterstützte das Projekt mit 10.000 Euro, weitere Mittel kamen von privaten Spendern.

Feierliche Wiedereröffnung am 25. Januar

Die offizielle Wiedereröffnung findet am Sonntag, 25. Januar, von 15.30 bis 18 Uhr im Großen Saal der Schule statt. Mit dem noch jungen Jahr startet zudem ein regelmäßiges öffentliches Angebot:

Führungen am Teleskop sind bei klarem Himmel mittwochs und freitags vorgesehen, im Winter ab 20 Uhr,

im Sommer nach Einbruch der Dunkelheit.

Gruppen ab etwa zehn Personen können zusätzliche Termine vereinbaren.

Führungen und Blick in den Nachthimmel

Ergänzt wird das Programm durch Sternbilderführungen, die nach Anfrage stattfinden. Dabei geht es zu einer dunklen Wiese bei Remshalden-Grunbach, wo Sternbilder erklärt und Orientierung am Nachthimmel vermittelt werden. Auch Sonderführungen bei besonderen Himmelsereignissen sind geplant. Aufgrund des begrenzten Platzes in der Kuppel ist eine Anmeldung per E-Mail erforderlich an die Adresse sternwarte@engelberg.net.