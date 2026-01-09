Nach jahrelanger Pause ist die Sternwarte der Freien Waldorfschule Engelberg wieder in Betrieb – nicht nur für Schüler. Die Wiedereröffnung wird am Sonntag, 25. Januar, gefeiert.
09.01.2026 - 11:00 Uhr
Bis zum Mond und noch viel weiter. Nach mehreren Jahren Stillstand nimmt die Sternwarte der Freie Waldorfschule Engelberg in Winterbach (Rems-Murr-Kreis) wieder ihren Betrieb auf. Das Observatorium auf dem Engelberg ist nach umfassender Sanierung erneut zugänglich – nicht nur für Schülerinnen und Schüler, sondern auch für Familien und interessierte Menschen aus dem Remstal, teilt die Schule mit.