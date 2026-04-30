Die USA treiben laut Bericht angesichts festgefahrener Iran-Verhandlungen eine neue Koalition zur Sicherung der Schifffahrt in der Straße von Hormus voran.
Angesichts der festgefahrenen Verhandlungen mit dem Iran drängen die USA einem Medienbericht zufolge auf die Bildung einer neuen internationalen Koalition zur Sicherung der Schifffahrt in der Straße von Hormus. Das US-Außenministerium habe seine Botschaften angewiesen, Regierungen weltweit von einer Beteiligung an einem solchen US-geführten Bündnis zu überzeugen, berichtete das "Wall Street Journal" am Mittwoch (Ortszeit) unter Berufung auf ein internes Schreiben des Ministeriums. Dieses Bündnis solle zur diplomatischen Koordination, zum Informationsaustausch und zur Durchsetzung gemeinsamer Sanktionen dienen.