Am Pfingstwochenende soll es heiß werden, da wandert es sich schön im Wald. Wir haben sechs Touren ausgewählt, bei denen es zumindest den Schatten eines Biergartens gibt.
22.05.2026 - 18:47 Uhr
Auf diesen sechs Ausflügen zeigt sich Baden-Württemberg von seiner wunderschönen Seite: Tee in Teinach, Kaffee am Kocher, Bier in der Brauerei Berg und viele mehr. Viele Passagen führen durch Wald, wo es jetzt nicht ganz so heiß werden dürfte. Und angesichts der hohen Spritpreise haben wir auch Touren ausgewählt, die gut mit der Bahn erreichbar sind.