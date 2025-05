Ostern ist vorbei, doch die nächsten Feiertage stehen bereits vor der Tür. Wann sind in diesem Jahr Pfingstferien in Baden-Württemberg? Und in welchen Bundesländern dürfen sich Schülerinnen und Schüler noch über schulfrei freuen. Ein Überblick.

Pfingsten wird immer exakt 50 Tage nach Ostern gefeiert. In diesem Jahr ist der Pfingstsonntag der 8. Juni 2025. Der Montag darauf ist ebenfalls ein Feiertag. Die evangelische Kirche schreibt dazu: „Die drei zentralen christlichen Feste werden in Deutschland „doppelt“ gefeiert: der zweite Weihnachtsfeiertag, Ostermontag und Pfingstmontag verlängern den eigentlichen Festtag und betonen die Wichtigkeit. Schon in der Weimarer Verfassung vom 1919 waren Oster- und Pfingstmontag gesetzlich arbeitsfreie Feiertage.“

Pfingsten 2025: Wann sind die Pfingstferien in Baden-Württemberg?

In Baden-Württemberg und Bayern beginnen die Pfingstferien am 10. Juni. Der Tag davor ist ein Feiertag (Pfingstmontag).

Baden-Württemberg: 10. bis 20.6.

Bayern: 10. bis 20.6.

Hamburg: 26. bis 30.5.

Mecklenburg-Vorpommern: 6. bis 10.6.

Brückentage in Berlin, NRW & Co.

Lediglich einen Brückentag gibt es in den folgenden Bundesländern:

Berlin: 10.6.

Brandenburg: 10.6.

Nordrhein-Westfalen: 10.6.

Sachsen-Anhalt: 30.5.

Schleswig-Holstein: 30.5.

Thüringen: 30.5.

Zwei Brückentage rund um die Pfingstfeiertage gibt es in den folgenden Bundesländern:

Bremen: 30.5. und 10.6.

Niedersachsen: 30.5. und 10.6.

Bundesländer ohne Pfingstferien und Brückentage

Keine Pfingstferien oder Brückentage gibt es in den folgenden Bundesländern

Hessen

Rheinland-Pfalz

Saarland

Sachsen

Warum haben manche Bundesländer keine Pfingstferien?

Zwei „Sonderregeln“ gelten in Sachsen und Rheinland-Pfalz. In Rheinland-Pfalz gibt es entweder Winter- oder Pfingstferien – in der Regel aber nicht beides. In Sachsen gibt es nur Pfingstferien, wenn die Osterferien relativ früh ins Jahr fallen. Von Ostern hängt es auch ab, auf welches Datum Pfingsten fällt.

Die Anzahl der Schulferien, die Schülerinnen und Schüler in Deutschland pro Jahr haben, ist einheitlich geregelt. Die Ferien müssen überall 75 Werktage umfassen. Samstage, die in die Ferien fallen, werden mitgezählt, Sonntage und gesetzliche Feiertage nicht.