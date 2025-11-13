Wann darf ein Leben enden?: Freitodgutachterin spricht über komplizierte Fälle und kritisiert „Abzocke“

Anne E. Landis hat Nein gesagt, als sie die Anfrage eines Unternehmens aus der Region bekam, das Freitodbegleitungen anbietet. Der Geschäftsführer, der gleichzeitig auch im Impressum eines Bestattungsunternehmens steht, suchte damals Experten und Expertinnen für sein Team. Eine solche ist die Stuttgarter Psychiaterin, Psychoanalytiker, Psychotherapeutin und Medizinethikerin zweifelsohne. Aber dafür, wofür man sie gewinnen wollte, hat sie nur ein Wort: „Abzocke.“ Landis, 67, hat ihre Prinzipien – und Forderungen an jene, die sie in der Pflicht sieht. Damit meint sie in erster Linie ihre Berufskollegen, die Ärzte.