Deutschland befindet sich mitten in einer Hitzewelle. Wie lange bleiben die Temperaturen so hoch?
Deutschland steht weiter unter dem Einfluss einer ausgeprägten Hitzewelle. Nach der aktuellen Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes bleibt es in vielen Regionen auch in den kommenden Tagen sehr warm bis heiß. Besonders betroffen sind der Westen, Südwesten und Süden Deutschlands. Dort erwartet der DWD teils starke bis extreme Wärmebelastung. Eine deutliche Abkühlung zeichnet sich erst im Laufe der kommenden Woche ab.