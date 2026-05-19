In den Pfingstferien muss die Brennerautobahn für einen Tag komplett gesperrt werden. Was das für Urlauber bedeutet und welche Alternativen es gibt, erfahren Sie hier.
Mitten in den Pfingstferien, am Samstag, dem 30. Mai 2026, wird die Brennerautobahn (A13) von 11 bis 19 Uhr vollständig gesperrt. Die Sperrung betrifft den Abschnitt zwischen der Mautstelle Schönberg in Österreich und dem Grenzübergang nach Italien. Auch die parallel verlaufenden Straßen, wie die Brennerstraße (B182) und die Ellbögener Straße (L38), sind für den Durchgangsverkehr nicht nutzbar. Zusätzlich gilt für Lkw ein Fahrverbot ab 9 Uhr in ganz Tirol. Rund 32.000 Fahrzeuge könnten davon betroffen sein.