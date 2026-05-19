In den Pfingstferien muss die Brennerautobahn für einen Tag komplett gesperrt werden. Was das für Urlauber bedeutet und welche Alternativen es gibt, erfahren Sie hier.

Mitten in den Pfingstferien, am Samstag, dem 30. Mai 2026, wird die Brennerautobahn (A13) von 11 bis 19 Uhr vollständig gesperrt. Die Sperrung betrifft den Abschnitt zwischen der Mautstelle Schönberg in Österreich und dem Grenzübergang nach Italien. Auch die parallel verlaufenden Straßen, wie die Brennerstraße (B182) und die Ellbögener Straße (L38), sind für den Durchgangsverkehr nicht nutzbar. Zusätzlich gilt für Lkw ein Fahrverbot ab 9 Uhr in ganz Tirol. Rund 32.000 Fahrzeuge könnten davon betroffen sein.

Demonstration gegen Verkehrsbelastung Die Ursache für diese umfassende Sperrung ist eine Demonstration im Wipptal. Anwohner protestieren gegen die hohe Verkehrsbelastung auf der Transitstrecke. Die Demonstration wurde nach einem Gerichtsurteil erlaubt, das frühere Verbote aufgrund der Versammlungsfreiheit kippte.

Empfohlene Umfahrungen und Alternativen

Reisende, die an diesem Tag unterwegs sind, müssen mit erheblichen Verkehrsbehinderungen rechnen. Die Tiroler Landesregierung empfiehlt, die Region großräumig zu umfahren. Alternativrouten wie der Gotthard- oder der San-Bernardino-Tunnel sowie die Tauernautobahn sind jedoch ebenfalls stark staugefährdet. Auch der Reschenpass ist aufgrund von Bauarbeiten nur eingeschränkt nutzbar. Für Reisende, die dennoch eine Umfahrung planen, könnten die Felbertauernstraße oder die Pyhrnautobahn eine Option sein. Allerdings sind auch diese Strecken an starken Reisetagen wie dem 30. Mai oft überlastet. Die Nutzung der Alpenpässe Timmelsjoch oder Stallersattel wird nicht empfohlen, da diese Straßen steil, teilweise nur einspurig befahrbar und für Wohnmobile ungeeignet sind.

Tipps für Reisende

Die Behörden raten dringend, nicht notwendige Fahrten zu vermeiden oder die Reise auf einen anderen Tag zu verschieben. Wer dennoch am 30. Mai über den Brenner fahren muss, sollte sich auf lange Wartezeiten einstellen und ausreichend Proviant sowie Geduld mitbringen.