Der Muttertag ist jedes Jahr ein emotionaler Höhepunkt – eine Gelegenheit, all den Müttern Danke zu sagen. Aber wann ist 2025 eigentlich Muttertag? Woher kommt der Tag? Und was sind die beliebtesten Geschenkideen?

Wann ist Muttertag 2025 in Deutschland?

Der Muttertag fällt traditionell auf den zweiten Sonntag im Mai. Im Jahr 2025 ist das der 11. Mai. Ein perfekter Frühlingstag, um Danke zu sagen. Die Termine für die folgenden Muttertage sind:

Muttertag 2024 - Sonntag, 12. Mai 2024

Muttertag 2025 - Sonntag, 11. Mai 2025

Muttertag 2026 - Sonntag, 10. Mai 2026

Muttertag 2027 - Sonntag, 09. Mai 2027

Alle Feiertage im Überblick:

Baden-Württemberg - Bayern - Berlin - Brandenburg - Bremen - Hamburg - Hessen - Mecklenburg-Vorpommern - Niedersachsen - Nordrhein-Westfalen - Rheinland-Pfalz - Saarland - Sachsen - Sachsen-Anhalt - Schleswig-Holstein - Thüringen

Warum feiern wir Muttertag überhaupt?

Die Idee, Mütter zu ehren, ist uralt: Schon im antiken Griechenland verehrte man mit der Göttin Rhea die Mutter aller Götter. Im Mittelalter feierte man in England den „Mothering Day“. Und in den USA war es Anna Marie Jarvis, die 1907 den modernen Muttertag mit einer Gedenkfeier für ihre verstorbene Mutter ins Leben rief, inklusive weißer Nelken für alle anwesenden Mütter. Schon 1914 wurde der Tag in den USA zum nationalen Feiertag erklärt und trat seinen weltweiten Siegeszug an. Seit 1923 gibt es ihn auch in Deutschland, zunächst durch eine Initiative deutscher Floristen.

Muttertag weltweit - Andere Länder, andere Termine

Nicht überall wird der Muttertag im Mai gefeiert. Ein kleiner Überblick:

Land Datum USA, Deutschland, Türkei 2. Sonntag im Mai Spanien, Portugal, Ungarn 1. Sonntag im Mai Frankreich, Schweden Letzter Sonntag im Mai Russland, Albanien 8. März (Frauentag) Saudi-Arabien, Ägypten 21. März (Frühlingsanfang) Norwegen 2. Sonntag im Februar Thailand 12. August Argentinien 3. Sonntag im Oktober

Was schenkt man zum Muttertag?

Die Antwort fällt häufig klassisch aus: Am beliebtesten sind Blumen, dicht gefolgt von Einladungen zum Essen, Pralinen oder anderen Süßigkeiten sowie Wellnessgutscheinen. Im Durchschnitt geben die Menschen in Deutschland rund 25 Euro für Muttertagsgeschenke aus. Der Tag zählt zu den umsatzstärksten im deutschen Blumenhandel – mit einer Besonderheit: Viele Blumengeschäfte dürfen an diesem Sonntag trotz regulärer Schließzeiten öffnen.