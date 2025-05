Ob Vatertag, Herrentag oder Männertag - der Tag zu Ehren der Väter hat verschiedene Namen. In Deutschland fällt er stets auf ein bestimmtes kirchliches Datum und wird mit ganz eigenen Bräuchen gefeiert. Doch wann genau ist Vatertag 2025? Und was steckt hinter der Tradition?

Wann wird 2025 Vatertag in Deutschland gefeiert?

Vatertag 2025 wird in Deutschland am Donnerstag, dem 29. Mai 2025 gefeiert. Wie jedes Jahr fällt er auf Christi Himmelfahrt, also genau 39 Tage nach Ostersonntag. Damit ist der Vatertag stets ein gesetzlicher Feiertag, auch wenn er nicht eigenständig als solcher gilt. Die aktuellen Termine sind:

Vatertag 2024: Donnerstag, dem 09. Mai 2024

Vatertag 2025: Donnerstag, dem 29. Mai 2025

Vatertag 2026: Donnerstag, dem 14. Mai 2026

Vatertag 2027: Donnerstag, dem 06. Mai 2027

Vatertag 2028: Donnerstag, dem 25. Mai 2028

Herkunft & Bedeutung des Vatertages

Zum Vatertag gehören in Deutschland oft der Bollerwagen und Bier zu den wichtigsten Utensilien. Der genaue Ursprung des Feiertages ist unklar. Da der Tag in Deutschland aber an Christi Himmelfahrt gefeiert wird, geht man von einem engen Bezug zur christlichen Tradition aus. Prinzipiell passen die beiden Tage auch ganz gut zusammen, da an dem Tag die Rückkehr Jesu zu seinem Vater und somit auch die Vaterschaft Gottes gefeiert wird. In den ersten Jahrhunderten entwickelte sich der Brauch, Prozessionszüge rund um den Zeitraum Christi Himmelfahrt abzuhalten und dabei für eine gute Ernte zu bitten, weshalb die Tage auch Bitttage genannt werden. Mit der Reformation um 1517 soll der Ritus sich allerdings begonnen haben zu verändern und der fromme Sinn mehr und mehr in den Hintergrund getreten sein. Der Vatertag in seiner heutigen Form kam erst Mitte des 20ten Jahrhunderts auf. Wie bei vielen anderen Feiertagen soll auch beim Vatertag die Industrie erheblich zur Prägung beigetragen haben. So haben zum Beispiel Brauunternehmen sowie Zigaretten- und Hemdenhersteller gezielt Werbung für Männer bzw. Väter gemacht.

Kritik am Vatertag

Trotz des positiven Anlasses des Vaterschaftsfeierns steht der Tag auch in der Kritik. So liegt die Anzahl der Unfälle unter Alkoholeinfluss an Christi Himmelfahrt jedes Jahr um ein Vielfaches höher, was ein kurzer Blick auf den Verkehrsunfallkalender des Statistischen Bundesamtes zeigt. Neben dem teils exzessiven Alkoholkonsums wird auch das vermittelte Männerbild kritisiert, da bei so manchen "Bollerwagentouren" Trinken, Lautstärke und die Abgrenzung zur Familie im Vordergrund stehen. Ebenfalls kritisch wird die Vermischung mit dem religiösen Feiertag gesehen. Kritiker befürchten, dass der religiöse Charakter in den Hintergrund gedrängt wird.

Die Kritik am Vatertag ist Ausdruck eines gesellschaftlichen Wandels. Während die einen an überlieferten Ritualen festhalten, fordern andere eine Neuausrichtung hin zu mehr Verantwortung, Gleichberechtigung und Familiennähe. Die Diskussion ist Teil einer größeren Debatte über Rollenbilder und moderne Vaterschaft.