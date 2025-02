Die Luftqualität in Deutschland ist weiterhin schlecht. Dafür ist vor allen Dingen Feinstaub verantwortlich. Ist Besserung in Sicht?

Lukas Böhl 10.02.2025 - 07:57 Uhr

Das Umweltbundesamt erhebt täglich den sogenannten Luftqualitätsindex. Dieser wird anhand von Messdaten verschiedener Stationen in ganz Deutschland berechnet. Dabei werden die Konzentrationen von vier Schadstoffen berücksichtigt: Stickstoffdioxid, Feinstaub (PM₁₀), Ozon und Feinstaub (PM₂,₅). Die Zahlen hinter den Feinstaubwerten geben die Größe der Partikel an. PM₁₀ bedeutet, dass die Partikel kleiner als 10 Mikrometer sind, während PM₂,₅ für Partikel unter 2,5 Mikrometer steht. Besonders kleine Staubpartikel können tief in die Lungenbläschen eindringen und sogar in die Blutbahn gelangen.