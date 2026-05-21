Nach mehreren Tests und einer Generalprobe steht nun der nächste Starship-Flug an. Im Mittelpunkt steht diesmal vor allem die Premiere einer umfassend überarbeiteten Raketenversion.
SpaceX steht vor dem nächsten wichtigen Test seiner Schwerlastrakete Starship. Nach erfolgreichen Triebwerkstests und einer abgeschlossenen Startprobe hatten sich die Hinweise, dass Flight 12 abheben soll, bereits letzte Woche verdichtet. Seit wenigen Tagen ist nun auch der Starttermin für den nächsten Starship-Flug offiziell. Neben dem Starttermin heute steht dabei auch der erste Einsatz der neuen Starship-Version 3 im Fokus.