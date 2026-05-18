Nach mehreren Tests und einer Generalprobe rückt der nächste Starship-Flug näher. Im Mittelpunkt steht diesmal vor allem die Premiere einer umfassend überarbeiteten Raketenversion.
18.05.2026 - 14:33 Uhr
SpaceX steht vor dem nächsten wichtigen Test seiner Schwerlastrakete Starship. Nach erfolgreichen Triebwerkstests und einer abgeschlossenen Startprobe haben sich die Hinweise, dass Flight 12 abheben soll, bereits letzte Woche verdichtet. Nun ist der Starttermin für den nächsten Starship-Flug offiziell. Neben dem Starttermin in dieser Woche steht dabei auch der erste Einsatz der neuen Starship-Version 3 im Fokus.