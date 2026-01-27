2026 blickt Mercedes-Benz auf bedeutende Meilensteine. Kurz vor „140 Jahren Automobil“ wendet sich Konzernchef Ola Källenius intern an die Mitarbeiter. Diese großen Jubiläen warten.

2026 – das wird für Mercedes-Benz ein wirklich besonderes Jahr. Und zwar nicht nur deshalb, weil der Stuttgarter Autohersteller seine Produktoffensive fortsetzen und unter anderem die Weltpremiere der neuen S-Klasse abhalten wird, sondern auch, weil einige bedeutsame Jubiläen im Terminkalender stehen. Eines davon sogar am Tag der Präsentation des Luxusmodells.

Konzernchef Ola Källenius weiß um den harten Wettbewerb und das wirtschaftlich sehr angespannte Klima in einigen Weltregionen. Zudem sei die geopolitische Lage bisweilen undurchsichtig – und zugleich fordere die vielleicht größte technologische Transformation der vergangenen 140 Jahre jeden Tag aufs Neue, führt Källenius in einem internen Schreiben an alle Mercedes-Mitarbeiter weltweit aus, das unserer Redaktion vorliegt.

Mercedes-Chef Ola Källenius schreibt an Mitarbeiter

„Doch wir haben ein Fundament, um das uns viele andere beneiden“, schreibt der Manager in der Nachricht, die vom gesamten Vorstand unterzeichnet ist. „Es steckt in unserer DNA – im Jahr 1886 genauso wie im Jahr 2026: Wir sind Mercedes-Benz. Wir wollen gewinnen. Und wir werden gewinnen.“

Was der Konzern 2026 auch macht: auf mehrere Meilensteine seiner Geschichte blicken. Doch was jährt sich wann genau? Zum Auftakt in das Jubiläumsjahr folgt ein Überblick über bedeutsame Daten:

29. Januar 1886: Geburtsstunde des Automobils

An diesem Tag vor 140 Jahren meldet Ingenieur Carl Benz seinen dreirädrigen Wagen zum Patent an. Er wird als „Fahrzeug mit Gasmotorenbetrieb“ bezeichnet. Mit Blick auf dieses Datum spricht man von der Geburtsstunde des Automobils. In diesem Jahr präsentiert Mercedes-Benz am 29. Januar seine neue S-Klasse – was kein Zufall sei, schreibt Ola Källenius.

Ein Blick in das Mercedes-Benz Museum: der Nachbau des Patent-Motorwagen Foto: Mercedes-Benz AG

8. März 1886: Erstes vierrädriges Automobil

Gottlieb Daimler kommt nur wenige Wochen später ins Spiel: Denn ebenfalls vor bald genau 140 Jahren präsentiert er das erste vierrädrige Automobil. Sein schnelllaufender Verbrennungsmotor ist in einer Kutsche eingebaut, die der Ingenieur beim Wagenbauer Wimpff im Stuttgarter Bohnenviertel erworben hat. Carl Benz und Gottlieb Daimler sind – unabhängig voneinander – die Pioniere des Automobils.

19. Mai 2006: Mercedes-Benz Museum eröffnet

Das hauseigene Museum des Autoherstellers wird in wenigen Monaten 20 Jahre alt. 2024, als die Fußball-Europameisterschaft unter anderem in Stuttgart stattfindet, kommt ein neuer Besucherrekord zustande: 882 422 Menschen wollen sich Modelle wie den 300 SL und Co. anschauen.

28./29. Juni 1926: Daimler-Benz AG entsteht

Mercedes-Benz – diese Marke existiert bald seit exakt 100 Jahren. Damals fusionieren Benz & Cie. und die Daimler-Motoren-Gesellschaft zur Daimler-Benz AG. Aus dieser wird 1998 die DaimlerChrysler AG, später, im Jahr 2007, dann die Daimler AG. Von dieser spaltet sich Ende 2021 der Lkw- und Bushersteller Daimler Truck AG ab. Im Zuge dessen benennt sich der Konzern 2022 zur Mercedes-Benz Group AG um.

18. August 1896: Erster motorisierter Lastwagen

Rund zehneinhalb Jahre nach dem ersten Automobil präsentiert Gottlieb Daimler den ersten motorisierten Lastwagen. Dieser stellt den Beginn der Lkw-Historie dar – und zwar mit einem vier PS starken Motor aus einem Pkw, genannt „Phoenix“. Der Meilenstein liegt im Sommer 130 Jahre zurück.

5. Dezember 1896: Erster Transporter

1896 bleibt nicht nur das Lkw-Geburtsjahr. Denn Benz & Cie. zieht im Dezember noch nach – und verkauft einen sogenannten Lieferungswagen an „Du bon Marché“. Das Pariser Kaufhaus erhält somit vor 130 Jahren den ersten Transporter überhaupt.