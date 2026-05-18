„Wer wird Millionär?“ ist derzeit in der Sommerpause, doch an Pfingsten kehrt Günther Jauch mit einer Sonderausgabe zurück. Im großen Zocker-Special spielen Kandidaten um bis zu zwei Millionen Euro.
18.05.2026 - 09:59 Uhr
„Wer wird Millionär?“ ist derzeit nicht im regulären RTL-Programm zu sehen. Nach der Ausgabe vom 20. April 2026 befindet sich die Quizshow in einer Sommer- beziehungsweise Sendepause. Ganz verzichten müssen Fans auf Günther Jauch aber nicht: An Pfingsten kehrt das Format mit einer Sonderausgabe zurück.