„Wer wird Millionär?“ ist derzeit in der Sommerpause, doch an Pfingsten kehrt Günther Jauch mit einer Sonderausgabe zurück. Im großen Zocker-Special spielen Kandidaten um bis zu zwei Millionen Euro.

„Wer wird Millionär?“ ist derzeit nicht im regulären RTL-Programm zu sehen. Nach der Ausgabe vom 20. April 2026 befindet sich die Quizshow in einer Sommer- beziehungsweise Sendepause. Ganz verzichten müssen Fans auf Günther Jauch aber nicht: An Pfingsten kehrt das Format mit einer Sonderausgabe zurück.

Die nächste angekündigte Folge von „Wer wird Millionär?“ läuft am Pfingstsonntag, 24. Mai 2026, um 20.15 Uhr bei RTL. Gezeigt wird dann „Das große Zocker-Special“, bei dem es diesmal um einen Höchstgewinn von zwei Millionen Euro geht.

In der Feiertagsausgabe treten acht Kandidaten an. Wer den Hauptgewinn erreichen will, muss wie gewohnt 15 Fragen richtig beantworten. Allerdings gelten im Zocker-Special verschärfte Regeln: Nur wer die ersten neun Fragen ohne Joker schafft, darf danach alle vier Joker einsetzen. Wer schon früher Hilfe nutzt, verliert die übrigen Joker und muss den Rest des Spiels ohne Unterstützung bestreiten.

Damit setzt RTL während der laufenden Pause auf eine einzelne Event-Ausgabe statt auf reguläre Montagsfolgen. Wann „Wer wird Millionär?“ wieder dauerhaft auf den gewohnten Sendeplatz zurückkehrt, ist bislang nicht endgültig bestätigt. Zu erwarten ist aber, dass die Show im September ins reguläre Programm zurückkehrt.

Wann läuft „Wer wird Millionär?“ wieder?

Die wichtigsten Informationen im Überblick:

Sendung: „Wer wird Millionär? – Das große Zocker-Special“

„Wer wird Millionär? – Das große Zocker-Special“ Termin: Pfingstsonntag, 24. Mai 2026

Pfingstsonntag, 24. Mai 2026 Uhrzeit: 20.15 Uhr

20.15 Uhr Sender: RTL

RTL Moderator: Günther Jauch

Günther Jauch Höchstgewinn: zwei Millionen Euro

Für Fans der Quizshow bedeutet das: Die reguläre Pause dauert zwar weiter an, doch an Pfingsten gibt es ein Wiedersehen mit Günther Jauch und „Wer wird Millionär?“.