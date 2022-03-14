Wer einen Sonnenaufgang betrachten will, der sollte den Unterschied zwischen Morgendämmerung und Sonnenaufgang kennen. Wann es morgens genau hell wird, erfahren Sie hier.

Definiert wird der Sonnenaufgang, wenn die Oberkante der Sonne den wahrnehmbaren Horizont überschreitet. Hell wird es allerdings schon früher, und zwar bis zu mehreren Stunden vorher. Grund dafür ist das indirekte Licht der Sonne, welches durch die Lichtstreuung der Atmosphäre erzeugt wird. Dieser Zeitraum des ersten Sonnenlichtes vor dem Sonnenaufgang ist die Morgendämmerung.

Ab wann wird es morgens hell? Der genaue Zeitpunkt, wann morgens das erste Licht auf einen Ort trifft, ist neben dem Standort, der Jahreszeit und dem Wetter vor allem von den einzelnen Phasen der Morgendämmerung abhängig. Diese setzt sich aus 3 Phasen zusammen:

1. Phase - Astronomische Dämmerung: Die erste Phase der Morgendämmerung beginnt, wenn der Mittelpunkt der Sonne 18 Grad unter dem Horizont steht. Hier trifft bereits das erste breit gestreute und kaum wahrnehmbare Licht auf die Umgebung des Betrachters. Das erste wahrnehmbare Licht trifft dann etwa in der Mitte dieser Phase ein. In der Zeit der Sommersonnenwende (etwa Juni bis Juli) beginnt die astronomische Dämmerung in Deutschland bereits mit der Dämmerung am Vorabend. In dieser Zeit wird es somit genau genommen nie vollständig dunkel.

Dauer: Die astronomische Dämmerung ist die längste Phase der Dämmerung. In Deutschland hält sie mindestens 37 Minuten an. In der Zeit der Sommersonnenwende dauert sie teilweise die ganze Nacht.

2. Phase - Nautische Dämmerung: Die Morgendämmerung beginnt ihre zweite Phase, wenn die Sonnenmitte 12 Grad unter dem sichtbaren Horizont steht. Die Umgebung ist dann bereits merklich heller. Am Sternenhimmel sind während dieser Phase nur noch grobe Züge von Sternenbildern zu erkennen.

Dauer: Die nautische Dämmerung dauert in Deutschland je nach Jahreszeit zwischen 35 Minuten und mehreren Stunden.

3. Phase - Bürgerliche Dämmerung: Die letzte Phase der Morgendämmerung vor dem Sonnenaufgang beginnt, wenn der Mittelpunkt der Sonne 6 Grad unter dem sichtbaren Horizont liegt. In dieser Phase ist es bereits hell und es sind für gute Augen nur noch die wenigen hellsten Sterne (insbesondere Venus und Jupiter) sichtbar.

Dauer: Die bürgerliche Dämmerung ist in Deutschland die kürzeste Phase der Morgendämmerung. Sie dauert je nach Jahreszeit und genauem Standort zwischen 30 Minuten und einer Stunde.

Wann wird es hell? - Dämmerungszeiten im Überblick

Die folgenden Zeiten geben einen ersten Eindruck darüber, wann es abhängig von der Jahreszeit morgens in Deutschland wahrnehmbar hell wird. Die Daten stellen den Mittelwert des jeweiligen Monats für Mitteldeutschland dar (1). Wer einen Sonnenaufgang beobachten möchte, sollte sich während der astronomischen- oder spätestens zu Beginn der nautischen Dämmerung bereit machen.

Monat Beginn der Morgen-dämmerung (Uhrzeit) Phasen der Dämmerung (Minuten) Sonnen-

aufgang (Uhrzeit) A N B Jan 6:22 38 41 37 8:18 Feb 5:47 37 38 34 7:36 März 4:50 39 38 32 6:39 April 4:29 47 42 34 6:32 Mai 2:55 72 52 40 5:39 Juni - - 66 45 5:15 Juli 2:02 108 59 43 5:32 Aug 3:58 54 46 36 6:14 Sep 5:08 41 39 32 7:00 Okt 5:59 37 38 33 7:47 Nov 5:44 39 39 36 7:38 Dez 6:17 40 42 38 8:17

Was sind die blaue und goldene Stunde?

Interessant für Fotografen sind sowohl in den Abend- als auch in den Morgendämmerungen die sogenannten blauen und goldenen Stunden. Zu diesen Zeiten erscheinen die Umgebungen durch das gestreute Licht in einer ganz besonderen Atmosphäre. Anders als bei den Dämmerungsphasen gibt es für die blaue und goldene Stunde keine festen Definitionen, da es sich um umgangssprachliche Begriffe handelt und die Lichtwirkung vor allem vom Wetter und dem aktuellen Zustand (Zusammensetzung) der Atmosphäre abhängig ist. Allerdings lassen sich gute Voraussetzungen am Sonnenwinkel ableiten.

- Die blaue Stunde

Während der blauen Stunde taucht das Licht die Umgebung in ein magisches, tiefes Blau. Optimale Voraussetzungen sind dafür bei einem Sonnenwinkel zwischen -4 und -8 Grad gegeben, was in etwa der Zeit zwischen der nautischen und bürgerlichen Dämmerung sowohl vor dem Sonnenaufgang als auch nach dem Sonnenuntergang entspricht.

- Die goldene Stunde

Im Zeitraum der goldenen Stunde erscheint die Umgebung durch ein rötliches Licht deutlich wärmer und weicher. Die goldene Stunde schließt bei einem Sonnenwinkel von -6 bis +6 Grad direkt an die blaue Stunde an. Sie beginnt bzw. endet morgens und abends jeweils mit der bürgerlichen Dämmerung.