Wer einen Sonnenaufgang betrachten will, der sollte den Unterschied zwischen Morgendämmerung und Sonnenaufgang kennen. Wann es morgens genau hell wird, erfahren Sie hier.
Definiert wird der Sonnenaufgang, wenn die Oberkante der Sonne den wahrnehmbaren Horizont überschreitet. Hell wird es allerdings schon früher, und zwar bis zu mehreren Stunden vorher. Grund dafür ist das indirekte Licht der Sonne, welches durch die Lichtstreuung der Atmosphäre erzeugt wird. Dieser Zeitraum des ersten Sonnenlichtes vor dem Sonnenaufgang ist die Morgendämmerung.