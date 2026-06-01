Der Messetunnel an der A8 bei Stuttgart wird am Dienstag wegen Wartungsarbeiten gesperrt. Die Anfahrt zu Flughafen und Messe bleibt möglich – aber nur über Umleitungen.

Rainer Roth 01.06.2026 - 11:30 Uhr

Wegen Wartungsarbeiten am Messetunnel kommt es am Dienstag, 2. Juni, an der A8 zu Einschränkungen für Autofahrer. Wie die Autobahngesellschaft des Bundes mitteilt, wird der Tunnel in Fahrtrichtung Karlsruhe von 7 bis 16 Uhr vollständig gesperrt. Betroffen ist der Bereich an der Anschlussstelle Flughafen/Messe (53a).