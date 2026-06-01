Der Messetunnel an der A8 bei Stuttgart wird am Dienstag wegen Wartungsarbeiten gesperrt. Die Anfahrt zu Flughafen und Messe bleibt möglich – aber nur über Umleitungen.

Wegen Wartungsarbeiten am Messetunnel kommt es am Dienstag, 2. Juni, an der A8 zu Einschränkungen für Autofahrer. Wie die Autobahngesellschaft des Bundes mitteilt, wird der Tunnel in Fahrtrichtung Karlsruhe von 7 bis 16 Uhr vollständig gesperrt. Betroffen ist der Bereich an der Anschlussstelle Flughafen/Messe (53a).

 

Die Anfahrt zum Flughafen sowie zum Messegelände bleibt während der Sperrung möglich, erfolgt jedoch über ausgeschilderte Umleitungen. Verkehrsteilnehmer werden über die Anschlussstellen Stuttgart-Degerloch und Stuttgart-Plieningen geleitet. Aufgrund des Umleitungsverkehrs sei im gesamten Umfeld mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen, warnt die Autobahngesellschaft.