Von der gefeierten KI-Rakete zurück zum Pennystock. Die Clara-Technologies-Aktie rauscht nach einem Höhenflug in der ersten Jahreshälfte immer weiter nach unten. Was hinter dem Kurssturz um über 80 % steckt.
09.09.2025 - 11:20 Uhr
Die Clara-Technologies-Aktie bricht weiter ein. Zerplatzte KI-Fantasien, Kapitalerhöhung und fehlende Impulse setzen den Kurs weiter massiv unter Druck. Im Juli noch notierte das an der kanadischen Börse gelistete Papier bei fast 4,80 Euro. Mit einem Kurswert von aktuell etwa 80 Cent ist davon nicht viel geblieben.