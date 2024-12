Die Dubai-Schokolade besteht aus einer Kombination aus Vollmilchschokolade, Pistaziencreme und Kadayif. Aber was hat sie nun mit Dubai zu tun?

Kurzversion: Dubai-Schokolade heißt Dubai-Schokolade, weil das Rezept von einer Schokoladenmanufaktur aus Dubai stammt. Obwohl das Original einen anderen Namen trägt, hat sich „Dubai-Schokolade“ aufgrund der Herkunft als Name eingebürgert.

Warum heißt Dubai-Schokolade so?

Als Erfinderin der „Dubai-Schokolade“, wie wir sie heute kennen, gilt die Unternehmerin Sarah Hamouda. Mit ihrer kleinen Schokoladen-Manufaktur „FIX Dessert Chocolatier“ entwickelte sie die Kreation aus Vollmilchschokolade und Pistaziencreme.

Anlass dafür waren nach eigenen Aussagen ihre Schwangerschaftsgelüste, die sich mit bestehenden Produkten nicht stillen ließen. Und so stellte sie kurzerhand ihre eigenen Schokotafeln her, die sich besonders durch ihre Reichhaltigkeit auszeichnen.

Eines dieser Produkte nannte sie „Can’t Get Knafeh Of It“. Dahinter verbirgt sich der Prototyp der Dubai-Schokolade. Die Bezeichnung ist ein Wortspiel aus dem Englischen „Can’t get enough of it“ und „Knafeh“, einer orientalischen Süßspeise mit den Kadayif-Teigfäden.

Die originale Dubai-Schokolade besteht aus Vollmilchschokolade, in die eine dicke Schicht Pistaziencreme gemischt mit Sesampaste und Kadayif (Engelshaar) eingelassen ist. Eine dieser Tafeln wurde von der Influencerin Maria Vehera in einem viralen TikTok-Video auf besonders appetitanregende Weise verspeist.

Das Video war unter anderem mit den Hashtags #dubai und #dubaidessert versehen. Dieses Video verbreitete sich rasant auf TikTok, wo sich immer mehr Nutzer fragten, woher man die besondere Schokolade bekommt.

Anfangs gab es sie in dieser Form tatsächlich nur in Dubai. Daher wurde sie wahrscheinlich der Einfachheit halber als „Dubai-Schokolade“ bezeichnet. Der Begriff bürgerte sich jedenfalls auf TikTok ein und mauserte sich zur offiziellen Bezeichnung für alle Schokotafeln, welche die Originalzutaten oder leichte Abwandlungen davon enthalten.

Spricht man heute von Dubai-Schokolade, ist damit eine Schokotafel mit einer Füllung aus Pistaziencreme und Engelshaar gemeint. Im Originalrezept ist zwar als vierte Hauptzutat noch Sesampaste enthalten, doch viele Nachahmer lassen das Tahina weg.