Volkswagen greift härter durch als je zuvor. Hunderte Beschäftigte mussten in diesem Jahr bereits gehen. Hinter den Kündigungen steckt ein Problem, das tief ins Unternehmen hineinreicht.
01.10.2025 - 13:57 Uhr
Volkswagen hat im ersten Halbjahr 2025 weltweit 548 Beschäftigte entlassen. Der Hauptgrund: unentschuldigtes Fehlen am Arbeitsplatz. Allein an den sechs deutschen Standorten Wolfsburg, Braunschweig, Emden, Hannover, Salzgitter und Kassel kam es bereits zu über 300 Kündigungen, wie die Bildzeitung berichtet. Damit liegt die Zahl schon jetzt auf dem Niveau des gesamten Vorjahres und der Trend zeigt weiter nach oben.