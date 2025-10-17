Der deutsche Leitindex DAX steht derzeit spürbar unter Druck. Warum die Aktien aktuell fallen, lesen Sie hier.
Nach Einschätzung der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) wird der aktuelle Rückgang des DAX vor allem durch Entwicklungen in den USA ausgelöst. Dort nehmen die Sorgen über mögliche Kreditausfälle bei Regionalbanken deutlich zu. Das hat den Bankensektor unter Druck gesetzt und Anleger dazu bewegt, ihr Geld in vermeintlich sichere Häfen wie Gold oder Staatsanleihen umzuschichten. Gleichzeitig rechnen die Märkte inzwischen fest mit einer Zinssenkung der US-Notenbank, was zwar mittelfristig stützend wirken könnte, kurzfristig aber Unsicherheit verstärkt.