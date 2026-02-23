Die Novo-Nordisk-Aktie hat am Montag einen deutlichen Kursrückgang von 12 % verzeichnet. Anleger reagieren enttäuscht auf die neuesten Studiendaten des dänischen Biopharma-Unternehmens. Was steckt hinter diesem Rückgang?
23.02.2026 - 11:25 Uhr
Enttäuschende Studiendaten belasten den Kurs
Novo Nordisk hat die Ergebnisse der REDEFINE-4-Studie zu seinem neuen Abnehmmedikament CagriSema veröffentlicht. Das Medikament zeigte eine durchschnittliche Gewichtsabnahme von 23 % bei den Studienteilnehmern. Obwohl dies medizinisch betrachtet ein beachtlicher Erfolg ist, schnitt das Konkurrenzprodukt Tirzepatid von Eli Lilly mit 25,5 % besser ab. Damit verfehlte Novo Nordisk das Ziel, mit dem Marktführer gleichzuziehen.