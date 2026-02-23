Die Novo-Nordisk-Aktie hat am Montag einen deutlichen Kursrückgang von 12 % verzeichnet. Anleger reagieren enttäuscht auf die neuesten Studiendaten des dänischen Biopharma-Unternehmens. Was steckt hinter diesem Rückgang?

Novo Nordisk hat die Ergebnisse der REDEFINE-4-Studie zu seinem neuen Abnehmmedikament CagriSema veröffentlicht. Das Medikament zeigte eine durchschnittliche Gewichtsabnahme von 23 % bei den Studienteilnehmern. Obwohl dies medizinisch betrachtet ein beachtlicher Erfolg ist, schnitt das Konkurrenzprodukt Tirzepatid von Eli Lilly mit 25,5 % besser ab. Damit verfehlte Novo Nordisk das Ziel, mit dem Marktführer gleichzuziehen.

Konkurrenzdruck im Milliardenmarkt Der Markt für Abnehmmedikamente gilt als äußerst lukrativ, da weltweit immer mehr Menschen an starkem Übergewicht leiden. Novo Nordisk, ein Pionier in diesem Bereich, steht jedoch zunehmend unter Druck durch die starke Konkurrenz aus den USA. Eli Lillys Tirzepatid, das unter den Namen Zepbound und Mounjaro vertrieben wird, hat sich als leistungsstärker erwiesen. Dies könnte Novo Nordisks Position im boomenden Markt schwächen.

Auswirkungen auf die Aktie

Die enttäuschenden Studiendaten haben die Erwartungen der Anleger gedämpft. Viele hatten gehofft, dass CagriSema Novo Nordisk helfen würde, die Spitzenposition im Markt für Abnehmmedikamente zu sichern. Stattdessen droht das Unternehmen weiter hinter Eli Lilly zurückzufallen. Der Kursrückgang spiegelt diese Unsicherheiten wider. Charttechnisch wird die Marke von 35 Euro nun als kritischer Bereich angesehen, der nicht unterschritten werden sollte, um weitere Verkäufe zu vermeiden.

Ausblick

Trotz der aktuellen Rückschläge bleibt Novo Nordisk optimistisch, was die Zulassung von CagriSema betrifft. Das Unternehmen hat Ende 2025 einen Antrag bei der US-Arzneimittelbehörde FDA eingereicht, und eine Entscheidung wird bis Ende 2026 erwartet. Parallel dazu laufen weitere Studien, um möglicherweise bessere Ergebnisse zu erzielen. Dennoch bleibt der Wettbewerb hart, und die Anleger werden genau beobachten, wie sich Novo Nordisk in diesem Umfeld behauptet.