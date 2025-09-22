Die Porsche-Aktie fällt spürbar. Erneut sorgen Gewinnwarnungen, hohe Sonderlasten und strategische Umbrüche für Unruhe am Markt.
22.09.2025 - 14:38 Uhr
Der Aktienkurs der Porsche AG ist zum Beginn der Handelswoche deutlich unter Druck geraten. Nachdem das Unternehmen am Freitagabend eine erneute Gewinnwarnung ausgesprochen hat, sank der Kurs zum Wochenbeginn deutlich. Aktuell liegt die Aktie bei etwa 40,40 Euro, was einem Verlust von rund 7 Prozent entspricht. Noch im Frühjahr notierte das Papier bei über 50 Euro. Die Ursachen für die Gewinnwarnung sind vielschichtig: