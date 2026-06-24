Die Rheinmetall-Aktie steht zur Wochenmitte stark unter Druck. Nach dem heftigen Kursrutsch fragen sich Anleger, ob die jüngste Abwärtsbewegung nur eine Korrektur ist oder ob sich die Lage weiter zuspitzt.
24.06.2026 - 10:43 Uhr
Am Mittwoch notiert die Rheinmetall-Aktie bei nur 978 Euro im Tief und damit rund 20 Prozent im Minus im Vergleich zum Vortag. Der tiefste Kurs seit März 2025. Belastet wird das Papier vor allem von Berichten über einen möglichen Wechsel bei einem wichtigen Fregattenprojekt. Für Rheinmetall ist das der stärkste Kurseinbruch sei vielen Jahren. Das Papier fiel zeitweise unter die wichtige Marke von 1.000 Euro und notiert aktuell bei etwa 1020 Euro.