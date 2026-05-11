Die Rheinmetall-Aktie steht zum Wochenstart stark im Fokus. Nach dem kräftigen Rücksetzer seit Mitte vergangener Woche richtet sich der Blick nun darauf, ob sich der Kurs auf dem niedrigeren Niveau stabilisieren kann.
11.05.2026 - 10:54 Uhr
Die Aktie des Düsseldorfer Rüstungskonzerns Rheinmetall steht massiv unter Druck. Seit Mitte letzter Woche hat das Papier rund 18 % an Wert verloren und notiert aktuell bei 1.177 Euro. Trotz eines starken Auftragsbestands und solider Geschäftszahlen enttäuschten die Ergebnisse des ersten Quartals die Erwartungen der Anleger.