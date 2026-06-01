Die Rheinmetall-Aktie gerät am Montag kräftig unter Druck und verliert rund 7 Prozent. Was hinter dem abrupten Rücksetzer steckt und worauf Anleger jetzt achten.
01.06.2026 - 17:57 Uhr
Zum Wochenbeginn steht die Rheinmetall-Aktie unter Druck. Im Tagesverlauf rutschte der Kurs im Vergleich zum Vorwochenschluss um etwa 7 % auf aktuell 1207 Euro ab. Ein spürbarer Rückgang, obwohl das Unternehmen zuletzt operativ von großen Rüstungsaufträgen und einem insgesamt hohen Interesse am Verteidigungssektor profitierte. Der Blick auf die Gemengelage zeigt: Der Kursabschlag wirkt weniger wie eine Reaktion auf eine einzelne neue Negativnachricht, sondern eher wie das Ergebnis mehrerer Faktoren, die sich zu einem “Risk-off”-Moment für den Sektor addieren.