Die SAP-Aktie steht erneut unter Druck und verliert am Dienstag rund 5 % ihres Wertes. Anleger fragen sich, was hinter dem Kursrutsch steckt.
24.03.2026 - 09:57 Uhr
Am Dienstagmorgen fiel die SAP-Aktie auf etwa 147 Euro und setzte damit ihre Abwärtsbewegung auf ein neues 2-Jahres-Tief fort. Auslöser für den Rückgang ist eine Abstufung durch die US-Bank JPMorgan, die das Kursziel drastisch senkte. Gleichzeitig belasten Unsicherheiten rund um die Cloud-Transformation und den Wettbewerb im Softwaresektor die Stimmung.