Die Synopsys-Aktie erlebt einen dramatischen Absturz. Umsatz und Gewinn enttäuschen, der Ausblick verunsichert Anleger. Was hinter dem Kurseinbruch steckt.
10.09.2025 - 12:26 Uhr
Die Aktie des US-amerikanischen Chipdesign-Spezialisten Synopsys bricht zum vorbörslichen US-Handelstag deutlich ein. In Europa notiert das Papier am Morgen bei etwa 416 Euro, ein Minus um etwa 20 % zum Vortag. Anleger reagieren auf enttäuschende Quartalszahlen und einen schwachen Ausblick des Unternehmens. Synopsys zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Software für Chipentwicklung und Simulation. Das US-Unternehmen liefert die Werkzeuge und Bausteine, mit denen Halbleiterkonzerne wie Intel, AMD oder NVIDIA ihre Prozessoren entwerfen und testen. Was steckt hinter dem Kursrutsch?