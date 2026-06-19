Der wichtigste Grund für den Rückgang sind die gestiegenen Zinserwartungen in den USA. Die US-Notenbank Federal Reserve hat ihren Leitzins zwar unverändert in einer Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent belassen. An den Finanzmärkten wurde die Sitzung dennoch als eher restriktives Signal verstanden. Der Grund: Die Fed verweist weiterhin auf eine erhöhte Inflation, zugleich zeigt sich die US-Wirtschaft robust genug, um höhere Zinsen offenbar zu verkraften.

Warum Gold gefallen ist Für Gold ist diese Kombination ungünstig. Das Edelmetall wirft keine laufenden Zinsen ab. Wenn Anleger wieder stärker mit höheren US-Zinsen rechnen, werden zinstragende Anlagen wie US-Staatsanleihen attraktiver. Gold verliert dadurch im Vergleich an Reiz. Hinzu kommt: Höhere Zinserwartungen stützen in der Regel den Dollar. Da Gold international überwiegend in Dollar gehandelt wird, verteuert ein stärkerer Dollar das Edelmetall für Käufer außerhalb des Dollarraums. Das kann die Nachfrage dämpfen und den Preis zusätzlich belasten.

Entscheidend ist dabei nicht der stabile Arbeitsmarkt allein. Ein solider Arbeitsmarkt ist für sich genommen kein Grund, die Zinsen zu erhöhen. Der eigentliche Auslöser ist die weiterhin zu hohe Inflation. Der stabile Arbeitsmarkt signalisiert der Fed aber, dass die Wirtschaft die hohen Zinsen bislang besser verkraftet als befürchtet. Dadurch sinkt der Druck auf die Notenbank, ihre Geldpolitik rasch zu lockern. Sollte die Inflation hartnäckig bleiben, kann die Fed die Zinsen länger hoch halten oder sogar weitere Zinsschritte erwägen.

Genau diese Erwartung hat sich zuletzt an den Märkten verstärkt. Laut Reuters stieg der Dollarindex nach der Fed-Sitzung auf den höchsten Stand seit einem Jahr. Händler preisen demnach wieder deutlich stärker die Möglichkeit ein, dass die Fed in diesem Jahr noch einmal an der Zinsschraube dreht. Unterstützt wird diese Erwartung von robusten US-Konjunkturdaten. Mehrere Arbeitsmarktberichte fielen stärker aus als von Ökonomen erwartet, zudem blieb die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe niedrig.

Auch die neuen Projektionen der Fed sprechen für einen vorsichtigeren Kurs. Die Notenbanker erwarten für Ende 2026 im Median einen Leitzins von 3,8 Prozent. Im März hatte dieser Wert noch bei 3,4 Prozent gelegen. Zugleich wurde die Prognose für die PCE-Inflation im Jahr 2026 deutlich angehoben. Die Fed rechnet nun mit 3,6 Prozent, nach 2,7 Prozent in der März-Projektion. Auch die Kerninflation, also die Teuerung ohne Energie und Nahrungsmittel, wurde nach oben gesetzt.

Auch Friedensabkommen spielt eine Rolle

Ein weiterer Faktor ist die nachlassende Krisenprämie. Gold profitiert häufig von geopolitischer Unsicherheit, weil es als sicherer Hafen gilt. Nach dem von Reuters beschriebenen Abkommen zwischen den USA und Iran gingen die Ölpreise jedoch deutlich zurück. Brent-Rohöl fiel demnach auf den niedrigsten Stand seit Anfang März. Wenn Märkte geopolitische Risiken geringer bewerten, sinkt häufig auch die Nachfrage nach Absicherung über Gold.