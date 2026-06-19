Der Goldpreis sinkt aktuell wieder. Der Auslöser dafür liegt in den USA.
19.06.2026 - 09:23 Uhr
Der wichtigste Grund für den Rückgang sind die gestiegenen Zinserwartungen in den USA. Die US-Notenbank Federal Reserve hat ihren Leitzins zwar unverändert in einer Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent belassen. An den Finanzmärkten wurde die Sitzung dennoch als eher restriktives Signal verstanden. Der Grund: Die Fed verweist weiterhin auf eine erhöhte Inflation, zugleich zeigt sich die US-Wirtschaft robust genug, um höhere Zinsen offenbar zu verkraften.