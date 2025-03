Der amerikanische Aktienmarkt befindet sich derzeit in einem Abschwung. Doch warum fallen die Aktien? Und was hat Trump damit zu tun?

Der S&P 500 und der Nasdaq 100 verzeichneten in den letzten Tagen spürbare Verluste. Besonders eine Aussage des US-Präsidenten hat jüngst zu Abverkäufen geführt.

Droht eine Rezession in den USA?

In einem Interview mit Donald Trump, das am vergangenen Sonntag auf Fox News ausgestrahlt wurde, fragte die Moderatorin Maria Bartiromo den US-Präsidenten, ob er in diesem Jahr eine Rezession erwarte. Trump antwortete: „Ich hasse es, solche Dinge vorherzusagen. Es gibt eine Übergangsphase, denn was wir tun, ist sehr groß. Wir bringen Wohlstand zurück nach Amerika. Das ist eine große Sache.“ Dann fügte er hinzu: „Es braucht ein wenig Zeit. Es braucht ein wenig Zeit.“

Zwar betonte Trump anschließend, dass er langfristig optimistisch auf die wirtschaftliche Zukunft Amerikas blicke. Doch die Reaktion der Märkte zeigt, dass Anleger darin keine klare Absage an eine mögliche Rezession sehen. Die Abverkäufe der letzten Tage deuten darauf hin, dass sich viele Investoren aus dem Markt zurückgezogen haben. Auch Trumps unberechenbare Zollpolitik sorgt weiterhin für Unruhe an den Börsen. Die drohenden Zölle schüren zum einen die Angst vor einer Inflation in den USA und zum anderen die Furcht vor einem Handelskonflikt.

Weitere Gründe für den Absturz

Neben den Auswirkungen der Trump-Politik spielen noch weitere Faktoren eine Rolle. Zum einen sind die Hoffnungen auf weitere Zinssenkungen durch die Zentralbanken aktuell eher gedämpft. Höhere Zinsen bedeuten für Unternehmen steigende Finanzierungskosten. Gleichzeitig werden festverzinsliche Geldanlagen attraktiver, da sie im Vergleich zum Aktienmarkt ein geringeres Risiko bergen.

Zudem gibt es wachsende Bedenken, dass die Tech-Aktien, die im Zuge des KI-Hypes massiv an Wert gewonnen haben, möglicherweise überbewertet sind. Die großen Technologieunternehmen haben in den letzten Jahren einen erheblichen Teil zum Wachstum des Aktienmarktes beigetragen. Sollte sich jedoch herausstellen, dass sie die hohen Erwartungen nicht erfüllen können, könnte dies den gesamten Markt stark belasten.

Warum bleiben europäische Aktien stabil?

Während die US-Börsen schwanken, halten sich europäische Aktien besser. Die Finanz-Experten im Goldman Sachs-Podcast „The Markets“ vom 10. März 2025 erklären das unter anderem mit einem Wandel in der deutschen Finanzpolitik. Statt zu sparen, will Deutschland nun stärker in die Wirtschaft investieren. Das gibt vielen Unternehmen Rückenwind und stützt die Aktienmärkte. Zudem zögen Investoren Geld aus den unsicheren US-Märkten ab und steckten es in europäische Aktien. Dadurch blieben die Kurse hier momentan relativ stabil.