Viele Katzenhalter kennen das Phänomen: Kaum geht es ins Bad, steht die Katze plötzlich vor der Tür oder folgt direkt hinterher. Dahinter steckt meist mehr als bloße Neugier – Experten nennen mehrere mögliche Gründe für das Verhalten.
06.05.2026 - 08:02 Uhr
Wer mit einer Katze zusammenlebt, kennt die Situation vermutlich: Kaum fällt die Badezimmertür ins Schloss, sitzt die Katze plötzlich davor. Manche Tiere kratzen sofort an der Tür, andere miauen lautstark oder drängen sich direkt mit ins Bad. Einige Katzen springen sogar auf den Schoß oder beobachten ihre Besitzer aufmerksam vom Waschbeckenrand aus.