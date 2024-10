Pforzheim bekommt bei Umfragen regelmäßig die miesesten Bewertungen. Ist die Stadt wirklich „der Vorhof zur Hölle“? Ein Streifzug.

Martin Tschepe 01.10.2024 - 13:01 Uhr

Der Himmel ist grau. So wie die Fassaden vieler Gebäude rund um den Bahnhof in Pforzheim. Es nieselt. Die Sonne wird in den nächsten paar Stunden fast nie zu sehen sein. Dafür vielerorts Grautöne, nicht nur rund um den Bahnhof. Man könnte also mit einem Augenzwinkern sagen: Wie passend – dieser schmuddelige Herbsttag scheint ja wie bestellt zu sein für eine Erkundung der angeblich hässlichsten Stadt im Land. All die Vorurteile über Pforzheim sollten sich flott bestätigen lassen. Doch weit gefehlt, es wird anders kommen.