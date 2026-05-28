Der Bitcoin-Kurs ist am Donnerstag deutlich gefallen und hat einen neuen Tiefstand seit Mitte April erreicht. Was steckt hinter dem Rückgang der wichtigsten Digitalwährung?
28.05.2026 - 14:11 Uhr
Am Donnerstag notierte der Bitcoin bei rund 73.000 US-Dollar und verzeichnete damit ein Minus von etwa vier Prozent gegenüber dem Wochenbeginn. Die Digitalwährung befindet sich damit in einer neuen Korrekturphase und hat wichtige Unterstützungsmarken unterschritten. Die Gründe für den Kursrückgang sind wieder einmal vielfältig und reichen von geopolitischen Unsicherheiten bis hin zu massiven Kapitalabflüssen aus Bitcoin-ETFs.