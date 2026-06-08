Der jüngste Rückgang hat den Kryptomarkt erneut aufgeschreckt. Hinter der Bewegung stehen mehrere Entwicklungen, die sich in kurzer Zeit gegenseitig verstärkt haben.
08.06.2026 - 09:35 Uhr
Der Bitcoin ist erstmals seit Oktober 2024 wieder unter die Marke von 60.000 US-Dollar gefallen. Grund ist nicht ein einzelner Auslöser, sondern mehrere Belastungsfaktoren zugleich. Eine massive Kapitalumschichtung in KI- und Tech-Deals, neue Zinssorgen in den USA, Abflüsse aus Bitcoin-ETFs und eine heftige Liquidationswelle am Markt. Zusätzlich hat der Teilverkauf von Bitcoin durch Strategy das Vertrauen vieler Marktteilnehmer erschüttert und die Nervosität weiter verstärkt.