Der jüngste Rückgang hat den Kryptomarkt erneut aufgeschreckt. Hinter der Bewegung stehen mehrere Entwicklungen, die sich in kurzer Zeit gegenseitig verstärkt haben.

Der Bitcoin ist erstmals seit Oktober 2024 wieder unter die Marke von 60.000 US-Dollar gefallen. Grund ist nicht ein einzelner Auslöser, sondern mehrere Belastungsfaktoren zugleich. Eine massive Kapitalumschichtung in KI- und Tech-Deals, neue Zinssorgen in den USA, Abflüsse aus Bitcoin-ETFs und eine heftige Liquidationswelle am Markt. Zusätzlich hat der Teilverkauf von Bitcoin durch Strategy das Vertrauen vieler Marktteilnehmer erschüttert und die Nervosität weiter verstärkt.

Kapitalrotation in KI und große Tech-Deals Ein Teil der Erklärung liegt laut Michael Saylor, Mitbegründer und Leiter von MicroStrategy, in einer historischen Kapitalrotation. Demnach fließen derzeit enorme Summen in neue Finanzierungsrunden und Börsengänge rund um KI-Unternehmen und SpaceX. Wenn institutionelle Investoren an solchen Deals teilnehmen wollen, müssen sie kurzfristig Liquidität schaffen. In einem solchen Umfeld werden vor allem Vermögenswerte verkauft, die sich schnell zu Geld machen lassen. Dazu zählt auch Bitcoin.

Diese Sicht passt zu der breiteren KI-Euphorie, die aktuell große Teile des Kapitalmarkts bestimmt. Vor allem der Erfolg von Nvidia und die starke Nachfrage rund um Rechenzentren und Hyperscaler haben den Fokus vieler Anleger auf Tech- und KI-Werte gelenkt. Saylor erwartet sogar, dass 2026 bis zu eine Billion US-Dollar in KI und entsprechende Infrastruktur fließen könnte. Solange diese riesigen Kapitalströme in andere Bereiche gelenkt werden, hat es Bitcoin schwerer, neue Käufer anzuziehen.

Der Strategy-Verkauf als psychologischer Belastungsfaktor

Ganz so einfach lässt sich der Kursrutsch nur mit der KI-Welle allerdings nicht erklären. Ein weiterer wichtiger Punkt ist der Teilverkauf von 32 Bitcoin durch MicroStrategy selbst Ende Mai. Das Unternehmen steht durch eine stark auf den Bitcoin ausgerichtete Unternehmensstrategie im Zentrum der Aufmerksamkeit in der Bitcoin-Community. Zwar entspricht der jüngste Verkauf nur 0,004 Prozent des gesamten Bitcoin-Bestands des Unternehmens, doch die Symbolik solcher Verkäufe sind erheblich. Strategy und Michael Saylor hatten über Jahre das Bild einer kompromisslosen Haltestrategie geprägt. Dass nun dennoch verkauft wurde, traf auf einen ohnehin nervösen Markt.

Analysten sehen deshalb vor allem ein beschleunigtes De-Risking als Auslöser der Korrektur. Entscheidend war weniger die Menge der verkauften Bitcoin als das Signal an den Markt. Wenn selbst ein besonders prominenter Langfrist-Halter verkauft, steigt kurzfristig die Unsicherheit. In angespannten Marktphasen kann genau dieser Vertrauensverlust zusätzliche Verkäufe nach sich ziehen.

Starke US-Daten erhöhen den Zinsdruck

Verstärkt wurde die Abwärtsbewegung durch neue Makrodaten aus den USA. Ein überraschend robuster US-Arbeitsmarktbericht für Mai hat am 5. Juni 2026 die Erwartung gestärkt, dass die US-Notenbank Fed die Zinsen erhöhen könnte. Für Bitcoin und andere Kryptowährungen ist das ein Problem, weil höhere Zinsen risikoreiche Anlagen unattraktiver machen können.

Steigt der Zinsdruck, verlagern Investoren ihr Geld häufig in sicherere oder kalkulierbarere Anlageklassen. Kryptowährungen geraten in solchen Phasen besonders schnell unter Druck. Der Bitcoin fiel daraufhin nicht nur unter 70.000 US-Dollar, sondern rutschte in der Folge deutlich unter die Marke von 60.000 US-Dollar. Seit Jahresbeginn hat die Kryptowährung fast ein Drittel an Wert verloren.

ETF-Abflüsse und Liquidationen verschärfen die Bewegung

Zu den fundamentalen und psychologischen Belastungsfaktoren kamen technische Marktmechanismen hinzu. Am 5. Juni zogen Investoren rund 325 Millionen US-Dollar aus Bitcoin-ETFs ab. Seit Mitte Mai ist das dort verwaltete Vermögen um gut 30 Milliarden US-Dollar zurückgegangen. Solche Abflüsse erhöhen den Verkaufsdruck zusätzlich und zeigen, dass nicht nur kurzfristige Trader, sondern auch institutionell geprägte Anleger vorsichtiger geworden sind.

Parallel dazu lief eine massive Liquidationswelle durch den Markt. Innerhalb von 24 Stunden wurden Positionen im Wert von 1,75 Milliarden US-Dollar liquidiert, darunter 617 Millionen US-Dollar auf Bitcoin-Long-Positionen. Solche Kettenreaktionen können Kursverluste stark beschleunigen. Wenn gehebelte Wetten auf steigende Kurse aufgelöst werden, entstehen zusätzliche Verkäufe, die den Abwärtstrend weiter verstärken.