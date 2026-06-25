Der Goldpreis ist zum ersten Mal in diesem Jahr wieder unter die 4.000-Dollar-Marke gefallen. Warum das Edelmetall aktuell wieder unter Druck steht?
Gold gilt vielen Anlegern als sicherer Hafen. In Krisenzeiten, bei hoher Inflation oder nervösen Börsen steigt häufig die Nachfrage nach dem Edelmetall. Doch derzeit zeigt sich. Auch Gold ist nicht vor deutlichen Preisschwankungen geschützt. Der Preis ist zuletzt spürbar unter Druck geraten. Am Mittwoch fiel der Goldpreis erstmals seit mehr als einem halben Jahr unter die Marke von 4.000 US-Dollar je Feinunze. In London wurde eine Feinunze, also rund 31,1 Gramm, am Nachmittag bei rund 3.960 US-Dollar gehandelt. Das waren 240 Dollar weniger als zum Wochenbeginn.