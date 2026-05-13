Deutschland muss sich beim Eurovision Song Contest nicht durch die Halbfinals kämpfen. Doch warum ist das so? Die Antwort liegt in der sogenannten "Big Five"-Regel.
Jedes Jahr sorgt der Eurovision Song Contest (ESC) für Begeisterung in ganz Europa. Während die meisten Länder sich in den Halbfinals für das Finale qualifizieren müssen, hat Deutschland einen garantierten Startplatz. Diese Sonderregelung, die auch für Frankreich, Großbritannien, Spanien und Italien gilt, ist als "Big Five"-Regel bekannt. Doch wie kam es dazu?