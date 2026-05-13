Deutschland muss sich beim Eurovision Song Contest nicht durch die Halbfinals kämpfen. Doch warum ist das so? Die Antwort liegt in der sogenannten "Big Five"-Regel.

Jedes Jahr sorgt der Eurovision Song Contest (ESC) für Begeisterung in ganz Europa. Während die meisten Länder sich in den Halbfinals für das Finale qualifizieren müssen, hat Deutschland einen garantierten Startplatz. Diese Sonderregelung, die auch für Frankreich, Großbritannien, Spanien und Italien gilt, ist als "Big Five"-Regel bekannt. Doch wie kam es dazu?

Die "Big Five"-Regel: Was steckt dahinter? Die "Big Five"-Regel ist ein zentraler Bestandteil des Eurovision Song Contest. Sie besagt, dass die fünf größten Geldgeber der Europäischen Rundfunkunion (EBU) - Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Spanien und Italien - automatisch einen Platz im Finale des Wettbewerbs erhalten. Diese Regelung wurde eingeführt, um die finanzielle Stabilität und die Reichweite des ESC zu sichern.

Die Entstehung der Regelung

Die Geschichte dieser Regelung reicht bis ins Jahr 1996 zurück. Damals scheiterte der deutsche Beitrag "Planet Of Blue" in einer internen Qualifikationsrunde und Deutschland war erstmals nicht im Finale vertreten. Die Abwesenheit eines so großen Teilnehmerlandes hatte spürbare Auswirkungen auf die Einschaltquoten und die finanzielle Unterstützung des Wettbewerbs. Um solche Risiken in Zukunft zu vermeiden, wurde 1997 zunächst die "Big Four"-Regel eingeführt, die Deutschland, Frankreich, Spanien und Großbritannien einen festen Platz im Finale garantierte. Später kam Italien hinzu und die Gruppe wurde zur "Big Five".

Die Bedeutung der "Big Five"-Länder für den ESC

Ein weiterer Grund für diese Regelung liegt in der Bedeutung der "Big Five"-Länder für den ESC. Deutschland beispielsweise zahlt jährlich eine hohe Startgebühr, die 2024 laut NDR bei 454.905 Euro und 2025 laut WDR bei 472.277 Euro lag. Auch dieses Jahr dürfte der Beitrag Deutschlands somit wieder im mittleren sechsstelligen Bereich liegen. Diese finanziellen Beiträge sichern nicht nur die Durchführung des Wettbewerbs, sondern garantieren auch eine breite Zuschauerbasis. Die "Big Five"-Länder bringen die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer zum ESC, was die Attraktivität des Events für Sponsoren und Partner erhöht.

Der Vorjahressieger als Ausnahme

Neben den "Big Five" hat auch der Vorjahressieger einen festen Platz im Finale. Dies ist eine Anerkennung für den Gastgeber des Wettbewerbs, der durch den Sieg des Vorjahres die Austragung des ESC ermöglicht.

Fazit: Ein Garant für Stabilität und Erfolg

Die "Big Five"-Regel ist also nicht nur eine Frage der Tradition, sondern auch ein medienpolitisches und finanzielles Instrument, das den Eurovision Song Contest zu einem der größten Musikwettbewerbe der Welt macht.