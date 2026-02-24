Die AMD-Aktie verzeichnet am Dienstag einen deutlichen Kursanstieg von 11 % und notiert aktuell bei 185 Euro. Was steckt hinter diesem plötzlichen Aufschwung?

Die AMD-Aktie profitiert von einer neuen Partnerschaft mit Meta Platforms, die am heute bekannt gegeben wurde. Meta hat sich verpflichtet, in den kommenden Jahren bis zu 6 Gigawatt an AMD Instinct GPUs zu beziehen, um die eigene KI-Infrastruktur auszubauen. Diese Vereinbarung, die auf einer langfristigen Zusammenarbeit basiert, umfasst auch die Bereitstellung von AMDs neuesten EPYC-Prozessoren der 6. Generation. Die Nachricht führte bereits im vorbörslichen Handel zu einem Anstieg der AMD-Aktie um mehr als 10 %.

Milliardenauftrag stärkt AMDs Marktposition Der Deal mit Meta hat ein Volumen von bis zu 60 Milliarden US-Dollar und unterstreicht die wachsende Bedeutung von AMD im Markt für KI-Chips. Meta plant, die gelieferten GPUs und CPUs für die Skalierung seiner KI-Modelle einzusetzen. Die erste Lieferung, die auf der neuen MI450-Architektur basiert, soll in der zweiten Jahreshälfte 2026 erfolgen. Diese Chips sind speziell auf die Anforderungen von Meta optimiert und sollen eine der größten KI-Implementierungen der Branche ermöglichen.

Strategische Partnerschaft mit Potenzial

Neben der Lieferung von Hardware umfasst die Vereinbarung auch eine engere Abstimmung der Entwicklungs-Roadmaps beider Unternehmen. Meta wird ein führender Kunde für AMDs kommende Prozessor-Generationen, während AMD durch die Partnerschaft seine Position im KI-Markt weiter ausbaut. Laut AMD-CEO Dr. Lisa Su ist diese Zusammenarbeit ein wichtiger Schritt, um energieeffiziente und leistungsstarke KI-Infrastrukturen bereitzustellen.

Positive Signale für Anleger

Die Partnerschaft mit Meta wird nicht nur als Vertrauensbeweis in AMDs Technologie gewertet, sondern dürfte auch das Umsatzwachstum des Unternehmens in den kommenden Jahren fördern. Analysten sehen in der Vereinbarung ein starkes Signal für AMDs Zukunft im KI-Markt, der weiterhin von hoher Nachfrage geprägt ist.

Was macht AMD?

Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) ist ein führendes Unternehmen der Halbleiterindustrie mit Sitz in Santa Clara, Kalifornien. Das 1969 gegründete Unternehmen entwickelt und vertreibt Computerchips, Mikroprozessoren, Grafikprozessoren (GPUs) und System-on-a-Chip-Lösungen (SoC). AMD ist vor allem für seine leistungsstarken Ryzen-Prozessoren und Radeon-Grafikkarten bekannt, die sowohl im Consumer- als auch im Unternehmensbereich eingesetzt werden. Als sogenanntes "fabless" Unternehmen konzentriert sich AMD auf die Entwicklung und das Design von Chips, während die Produktion an externe Partner ausgelagert wird.