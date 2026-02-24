Die AMD-Aktie verzeichnet am Dienstag einen deutlichen Kursanstieg von 11 % und notiert aktuell bei 185 Euro. Was steckt hinter diesem plötzlichen Aufschwung?
24.02.2026 - 14:06 Uhr
Meta-Auftrag sorgt für Kurssprung
Die AMD-Aktie profitiert von einer neuen Partnerschaft mit Meta Platforms, die am heute bekannt gegeben wurde. Meta hat sich verpflichtet, in den kommenden Jahren bis zu 6 Gigawatt an AMD Instinct GPUs zu beziehen, um die eigene KI-Infrastruktur auszubauen. Diese Vereinbarung, die auf einer langfristigen Zusammenarbeit basiert, umfasst auch die Bereitstellung von AMDs neuesten EPYC-Prozessoren der 6. Generation. Die Nachricht führte bereits im vorbörslichen Handel zu einem Anstieg der AMD-Aktie um mehr als 10 %.