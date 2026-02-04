Die AMD-Aktie hat am Mittwoch deutlich an Wert verloren und notiert aktuell bei 192 Euro. Trotz starker Quartalszahlen enttäuschte der Ausblick des Unternehmens die Anleger.
04.02.2026 - 09:32 Uhr
Advanced Micro Devices (AMD) präsentierte am Dienstag nach Börsenschluss beeindruckende Zahlen für das vierte Quartal. Sowohl Umsatz als auch Gewinn übertrafen die Erwartungen der Analysten. Dennoch reagierten die Märkte negativ, da der Ausblick für das laufende Quartal hinter den hohen Erwartungen zurückblieb. Dies führte zu einem deutlichen Kursrückgang.