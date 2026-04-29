Die Bayer-Aktie steht zur Wochenmitte deutlich unter Druck. Im Fokus steht erneut der Glyphosat-Rechtsstreit in den USA, der für den Konzern weiter eine hohe Bedeutung hat.
29.04.2026 - 11:39 Uhr
Zum Mittwoch fiel die Bayer-Aktie im Vergleich zum Wochenbeginn um knapp 5 Prozent auf aktuell 36,15 Euro. Grund dafür sind die laufenden Anhörungen vor dem US Supreme Court im Zusammenhang mit milliardenschweren Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten. Während Bayer sich optimistisch zeigt, sorgte die Unsicherheit bei Anlegern für einen deutlichen Kursverlust.