Die BYD-Aktie hat am Montag einen deutlichen Rückgang verzeichnet und damit den tiefsten Stand seit einem Jahr erreicht. Doch was sind die Gründe für diesen Kurssturz?
02.02.2026 - 10:28 Uhr
Nach einem schwachen Jahresstart mit dramatisch eingebrochenen Absatzzahlen sieht sich der chinesische Elektroautohersteller BYD mit einer Vielzahl von Herausforderungen konfrontiert. Neben einer Nachfrageflaute auf dem Heimatmarkt belasten auch politische Entscheidungen und ein verschärfter Wettbewerb die Aktie. Zum Beginn der Handelswoche fiel das Papier um 8 Prozent auf 9,73 Euro im Tief. Gegenüber zum Vorwochenhoch ging es sogar ganze 11 Prozent abwärts. Aktuell notiert die BYD-Aktie bei knapp unter 10 Euro.