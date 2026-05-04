Die DroneShield-Aktie verzeichnet zum Wochenbeginn einen deutlichen Kursanstieg. Anleger reagieren positiv auf die jüngsten Entwicklungen des Unternehmens. Doch was steckt hinter dem Plus von 5 %?
04.05.2026 - 14:28 Uhr
Die DroneShield-Aktie konnte am Montag um 5 % zulegen und notiert aktuell bei knapp 2,26 Euro. Grund für den Kursanstieg ist eine neue strategische Partnerschaft, die das Unternehmen weiter in den Fokus der Märkte rückt. Besonders die geografische Ausrichtung und die finanzielle Stärke des Unternehmens sorgen für Optimismus.