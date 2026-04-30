Die Microsoft-Aktie steht am Donnerstag unter Druck und verliert 5 % an Wert. Trotz starker Quartalszahlen sorgen hohe Investitionen für Unsicherheit bei den Anlegern.

Die Microsoft-Aktie notiert aktuell bei knapp 403 US-Dollar und verzeichnet einen Rückgang von 5 Prozent gegenüber dem Vortag. Obwohl das Unternehmen beeindruckende Wachstumszahlen im Cloud-Geschäft vorweisen konnte, belasten die stark gestiegenen Investitionen in KI-Infrastruktur die Stimmung der Investoren.

Hohe Investitionen belasten die Aktie Microsoft präsentierte am Mittwoch starke Quartalszahlen: Der Umsatz stieg auf 82,9 Milliarden US-Dollar, und die Gewinne übertrafen mit 4,27 US-Dollar pro Aktie die Erwartungen der Analysten. Besonders das Cloud-Geschäft überzeugte mit einem Wachstum von 40 %, das über den Prognosen lag. Dennoch reagierten die Märkte negativ, da die Investitionen des Unternehmens in KI-Infrastruktur massiv gestiegen sind.

Die Kapitalausgaben (Capex) stiegen im dritten Quartal um 49 % auf 31,9 Milliarden US-Dollar. Für das vierte Quartal erwartet Microsoft sogar Investitionen von über 40 Milliarden US-Dollar. Insgesamt plant das Unternehmen, im Jahr 2026 rund 190 Milliarden US-Dollar auszugeben. Deutlich mehr als die von Analysten geschätzten 160 Milliarden US-Dollar. Diese hohen Ausgaben drücken auf den freien Cashflow, der um 22 % auf 15,8 Milliarden US-Dollar zurückging.

KI-Investitionen: Chancen und Risiken

Microsoft gehört zu den führenden Unternehmen im Bereich der künstlichen Intelligenz und investiert massiv in die Infrastruktur, um die steigende Nachfrage zu bedienen. Produkte wie der M365 Copilot, der mittlerweile über 20 Millionen zahlende Nutzer hat, zeigen das Potenzial dieser Technologie. Dennoch wächst die Skepsis der Anleger, ob diese hohen Investitionen kurzfristig ausreichend Rendite bringen können.

Analysten betonen, dass Microsoft zwar beeindruckende Wachstumszahlen vorlegt, die Investoren jedoch zunehmend konkrete Ergebnisse für die hohen Ausgaben sehen wollen. Die Unsicherheit über die Rentabilität der KI-Investitionen und die Belastung des Cashflows sorgen für Zurückhaltung.

Fazit: Wachstum mit hohen Kosten

Die Microsoft-Aktie leidet unter der Sorge der Anleger, dass die massiven Investitionen in KI-Infrastruktur die kurzfristige Profitabilität des Unternehmens beeinträchtigen könnten. Trotz starker Zahlen im Cloud-Geschäft und einer führenden Position im KI-Bereich bleibt die Frage, wann sich diese Ausgaben in Form von höheren Gewinnen auszahlen werden.