Die Microsoft-Aktie steht am Donnerstag unter Druck und verliert 5 % an Wert. Trotz starker Quartalszahlen sorgen hohe Investitionen für Unsicherheit bei den Anlegern.
30.04.2026 - 16:38 Uhr
Die Microsoft-Aktie notiert aktuell bei knapp 403 US-Dollar und verzeichnet einen Rückgang von 5 Prozent gegenüber dem Vortag. Obwohl das Unternehmen beeindruckende Wachstumszahlen im Cloud-Geschäft vorweisen konnte, belasten die stark gestiegenen Investitionen in KI-Infrastruktur die Stimmung der Investoren.